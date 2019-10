Disney, annunciati 4 registi (di cui due donne) per 4 nuovi progetti animati

Jennifer Lee, co-regista di Frozen nonché direttrice creativa dei Walt Disney Animation Studios, ha svelato i nomi di 4 registi che andranno a dirigere 4 misteriosi nuovi progetti animati.

Stiamo parlando di Carlos Lopez Estrada, 31enne messicano regista di Blindspotting; di Suzi Yooness, 41enne americana vista all'opera con The Dead Girls Detective Agency e Unlovable; Josie Trinidad, da 15 anni animatrice Disney vista già all'opera con Zootropolis e Ralph Spacca Internet; e infine Marc Smith, altro celebre animatore Disney pronto al tanto atteso salto.

La Trinidad e la Yooness seguiranno proprio Jennifer Lee, fino ad oggi unica regista donna ad aver diretto un lungometraggio animato per lo studios. Da direttrice creativa, Jennifer ha rimarcato l'impegno della Disney nei confronti di diversità e inclusione.

Il nostro obiettivo è che i Walt Disney Animation Studios diventino la casa privilegiata per i registi interessati a raccontare storie avvincenti attraverso il mezzo senza confini dell’animazione. Carlos e Suzi sono due autori incredibili e inventivi il cui lavoro è stato ampiamente acclamato. Josie e Marc invece come story artist sono stati fondamentali nel realizzare film come Zootropolis e Frozen 2. Siamo entusiasti che questi quattro talentuosi artisti si siano uniti come registi al nostro studio che ha ormai 96 anni, aiutandoci a costruire le storie del nostro futuro: storie ambientate in mondi completamente originali, storie che vengono da tutto il globo e che formeranno la prossima generazione di musical.