Clerks 3: Kevin Smith conferma il ritorno di Jeff Anderson

Di Pietro Ferraro giovedì 3 ottobre 2019

Kevin Smith conferma il sequel "Clerks 3" e il ritorno di Jeff Anderson.

Il regista Kevin Smith ha confermato Clerks 3. In una foto pubblicata sul suo account Facebook ufficiale Smith posa con i co-protagonisti di Clerks - Commessi, Jason Mewes e Jeff Anderson. Smith nel post afferma di aver iniziato a scrivere una nuovissima sceneggiatura per il terzo film di "Clerks", il che significa che non sarà la stessa sceneggiatura che aveva scritto in precedenza durante un precedente tentativo di sequel. Meglio ancora, Smith conferma che Anderson è finalmente a bordo per riprendere il ruolo di Randal Graves.

3 CLERKS! Grazie alle brave persone di Leeloo Multiprops, ho avuto modo di vedere Randal! Jeff Anderson, Jason Mewes e io abbiamo trascorso sabato a metterci in pari, guardando così tanti filmati promozionali realizzati negli ultimi 25 anni. Ma ancora meglio, abbiamo parlato di fare un film insieme. Sarà un film che concluderà una saga. Sarà un film su come non sei mai troppo vecchio per cambiare completamente la tua vita. Sarà un film sul modo in cui un'amicizia che dura da decenni finalmente affronta il futuro. Sarà un film che ci riporta all'inizio - un ritorno alla culla della civiltà nel grande stato del New Jersey. Sarà un film con Jeff e @briancohalloran, con me e Jay in ruoli secondari, e sarà un film intitolato CLERKS III! Crescere è andare avanti. Andare avanti è andare lontano. Andare lontano è tornare. E torneremo tutti sulla scena del crimine! Questa non sarà la vecchia sceneggiatura che abbiamo quasi realizzato alcuni anni fa. Questa è una sceneggiatura completamente nuova che ho appena iniziato a scrivere ieri sera! E finora è come se un sogno diventasse realtà! Dopo aver ricucito i rapporti con Ben Affleck all'inizio di quest'anno, speravo di avere la possibilità di fare lo stesso con Jeff, grazie mille a Leeloo Multiprops per averci portati tutti nella stessa stanza. Ma il più grande ringraziamento va a Jeff, per essere stato così ricettivo all'idea. Questo significa che potrò giocare di nuovo con le mie due inaction figures preferite: Dante e Randal! A due settimane dal debutto di [Jay e Silent Bob Reboot], sono entusiasta di annunciare il nostro imminente ritorno al Quick Stop! Quindi ve lo assicuro: siamo aperti!

"Clerks - Commessi" ha segnato l'esordio da regista di Kevin Smith nel lontano 1994. Il film, un low-budget in bianco e nero ambientato in un minimarket del New Jersey dove Smith lavorava all'epoca, racconta il quotidiano degli impiegati del Quick Stop, Dante Hicks (Brian O'Halloran) e Randal Graves (Jeff Anderson). Il film ha anche segnatol'esordio di Mewes e Smith come Jay e Silent Bob, due "fattoni" che si aggirano costantemente fuori dal negozio. Il cast includeva anche Marilyn Ghigliotti, Lisa Spoonauer, Scott Mosier e Walt Flanagan.

Da allora Kevin Smith ha ripreso il Dante e Randal di O'Halloran e Anderson per la serie di breve durata The Clerks: The Animated Series. O'Halloran e Anderson sono poi tornati in carne e ossa sei anni dopo per il sequel Clerks II del 2006. Dopo la distruzione del Quick Stop, i due sono costretti a trovare un nuovo lavoro in un fast food locale. Nel cast anche Smith e Mewes di nuovo nei panni di Jay e Silent Bob, Rosario Dawson, Trevor Fuhrman e Jennifer Schwalbach Smith.

Fonte: Kevin Smith