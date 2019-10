L'isola del tesoro, arriva il film Universal

Di Federico Boni giovedì 3 ottobre 2019

Torna al cinema il classico di Robert Louis Stevenson.

Hollywood torna a guardare ad un classico di Robert Louis Stevenson, con un nuovo adattamento de l'Isola del Tesoro. La Universal Pictures ha affidato il compito a Dean DeBlois, regista di Lilo & Stitch e dei tre Dragon Trainer. Evan Spiliotopoulos (La bella e la bestia) scriverà la sceneggiatura insieme a DeBlois.

Stevenson scrisse Treasure Island nel 1881, ambientando la storia tra velieri e pirati alla ricerca di tesori sepolti. Il mondo del cinema ha attinto più e più volte a L'Isola del Tesoro. Dalla prima versione muta nel 1908 al film di Victor Fleming del 1934, senza dimenticare il live-action Disney del 1950 di Byron Haskin e la versione anni '70 con Orson Welles. Nel 1996 ci provarono anche i Muppet, diretti da Brian Henson, mentre 20 anni fa toccò a Kevin Zegers e Jack Palance. Nel 2002 il ritorno Disney, ma questa volta animato, con Il pianeta del tesoro, per poi chiudere nel 2006 con Pirates of Treasure Island, B-movie della Asylum.

Todd Lieberman e David Hoberman di Mandeville Films (Beauty and the Beast, Wonder) produrranno il progetto insieme a DeBlois, con Alex Young supervisore per Mandeville.

Fonte: HollywoodReporter