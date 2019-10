The Gentlemen: trailer del film di Guy Ritchie con Matthew McConaughey

Di Pietro Ferraro giovedì 3 ottobre 2019

The Gentlemen: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film crime d'azione di Guy Ritchie nei cinema italiani dal 24 gennaio 2020.

Disponibile un primo trailer di The Gentlemen, si tratta del nuovo film del regista Guy Ritchie che dopo il flop di King Arthur - Il potere della spada è tornato in auge con il recente remake live-action Aladdin. Ritchie per questo "crime" ha assemblato un cast di alto profilo guidato dal Premio Oscar Matthew McConaughey.

Il trailer chiarisce subito che Guy Ritchie è tornato alle sue radici, quelle di Lock & Stock - Pazzi scatenati e Snatch - lo Strappo tanto per interderci. Il trailer mette in luce una lotta di potere tra criminali che vede il personaggio di Matthew McConaughey contrapposto a Henry Golding, volto noto della commedia Crazy & Rich e nuovo Sanke Eyes nello spin-off di G.I. Joe.

Presentato come "una commedia d'azione sofisticata e costellata di stelle", The Gentlemen si concentra su un espatriato americano di nome Mickey Pearson (Matthew McConaughey) che è riuscito a costruire un impero di marijuana altamente redditizio a Londra. Tuttavia, quando viene fuori la notizia che sta cercando di liquidare definitivamente l'attività, si innesca una serie di trame, schemi, corruzione e ricatto nel tentativo di soffiare questo impero dell'erba proprio sotto il suo naso.

Il resto del cast comprende Charlie Hunnam (Sons of Anarchy), Michelle Dockery (Downton Abbey), Jeremy Strong (La grande scommessa), Eddie Marsan (Hobbs & Shaw), Colin Farrell (Animali fantastici e dove trovarli) e Hugh Grant (Paddington 2). "The Gentlemen" arriverà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

