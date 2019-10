Kevin Smith e Jason Mewes: una stella sulla Hollywood Walk of Fame per Jay & Silent Bob

Di Pietro Ferraro sabato 5 ottobre 2019

Kevin Smith e Jason Mewes alias Jay & Silent Bob saranno onorati con una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Kevin Smith e Jason Mewes avranno una stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame. Smith lo ha rivelato in una nuova intervista durante la promozione di Jay & Silent Bob Reboot. A 25 anni dall'esordio degli stramboidi Jay e Silent Bob, il duo riceverà una delle più pretigiose onorificenze di Hollywood.

Il 14 ottobre ci sarà la premiere americana di "Jay e Silent Bob Reboot" e durante la mattinata Kevin Smith e Jason Mewes celebreranno la loro personale stella sulla Hollywood Walk of Fame come ha annunciato uno Smith a dir poco entusiasta.

Ci è successo qualcosa di veramente magico. Il giorno della prima, andiamo al TCL Chinese Theatre di Los Angeles e mettiamo le nostre impronte delle mani nel cemento.

Kevin Smith ha fatto l'annuncio in un'intervista rilasciata a Stephen Colbert che durante il talk-show ha mostrato una vecchia foto di Smith con suo fratello davanti al Chinese Theater di Grauman quando erano bambini.

Anni fa, 1979, tutta la mia famiglia andò nel cortile del Romans Chinese Theater. Siamo io e mio fratello in ginocchio davanti alle impronte di R2D2 e C3PO. E ora, 40 anni dopo quella foto, come gli R2D2 e C3PO del New Jersey, ci saremo anche noi nel cortile.

Kevin Smith e Jason Mewes si stanno preparando a portare Jay & Silent Bob Reboot in tour con l'evento "Jay & Silent Bob Reboot Roadshow". Iniziano il 19 ottobre nel New Jersey per poi portare il tour in tutti il Nord America fino al prossimo anno.

Fonte: ComicBook