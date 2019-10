Matrix: due diversi progetti in sviluppo alla Warner Bros.

Di Pietro Ferraro domenica 6 ottobre 2019

Warner Bros. sta attualmente sviluppando attivamente due diversi progetti del franchise "Matrix".

Lo sceneggiatore Zak Penn ha rivelato su Twitter che Warner Bros. sta sviluppando in concomitanza due diversi progetti del franchise Matrix. Lo scorso agosto è arrivata la notizia bomba che Lana Wachowski era a bordo per scrivere e dirigere Matrix 4 e che Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss torneranno nei ruoli di Neo e Trinity.

Zak Penn due anni fa aveva accennato in un'intervista che stava lavorando a qualcosa ambientato nell'universo Matrix, ma senza scendere nei particolari. Recentemente Penn ha parlato ancora del nuovo progetto a cui sta ancora lavorando rivelando quanto segue.

Le persone continuano a chiedere, quindi permettetemi di chiarire che ci sono due diversi progetti di Matrix alla WB. Ne ho scritto uno ambientato prima nella sequenza temporale dell'universo di Matrix. Lana Wachowski sta dirigendo un sequel su cui non ho lavorato, ma non vedo l'ora di vederlo. Nessuno dei due è un reboot.

Per quanto riguarda il "Matrix 4" di Lana Wachowski, è stato rivelato che la produzione è alla ricerca di un attore per interpretare una versione più giovane del Neo di Keanu Reeves. La produzione sta cercando di lavorare con molti membri della stessa troupe e artisti che hanno lavorato alle prime puntate per mantenere il progetto uniforme e dare una sensazione di continuità il più ampia possibile. "Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana" ha dichiarato Toby Emmerich, capo di Warner Bros. "Siamo entusiasti che stia scrivendo, dirigendo e producendo questo nuovo capitolo di Matrix" ha aggiunto Emmerich.

Secondo quanto riferito, "Matrix 4" riporterà anche un giovane Morpheus, anche se al momento questo elemento non è stato confermato ufficialmente. Keanu Reeves sul progetto ha detto solo detto che è "molto ambizioso". Con i casting già in corso non dovremo attendere molto per un via alla riprese. Per quanto riguarda il progetto "Matrix" di Zak Penn, non è chiaro in quale fase dello sviluppo si trovi al momento, quindi non resta che monitorare l'account Twitter dello sceneggiatore e attendere aggiornamenti.







people keep asking, so let me clarify there are two different #Matrix projects at wb. i wrote one set earlier in the timeline of the matrix universe. Lana Wachowski is directing a sequel that i did not work on, but cant wait to see. Neither of them are reboots. #notareboot

— Zak Penn (@zakpenn) October 5, 2019

Fonte: ComicBook