Tremors 7: Michael Gross annuncia riprese imminenti

Di Pietro Ferraro domenica 6 ottobre 2019

L'attore Michael Gross annuncia riprese imminenti in Thailandia per "Tremors 7".

Michael Gross alla fine dello scorso anno ha firmato per interpretare ancora un volta Burt Gummer in Tremors 7. Ora l'attore ha rivelato in un post su Facebook che le riprese prenderanno il via a novembre. Gross è entusiasta di tornare a caccia di Graboid.

Trenta anni fa, ero sul set del film originale di Tremors e, tra un mese, sarò in Thailandia per iniziare le riprese di Tremors 7. Tre decenni, e sono grato ai molti fan ufficiali del franchise Tremors per la divertente corsa. "Passo e chiudo".

Dopo aver firmato per il film, all'inizio di quest'anno Michael Gross ha commentato su Facebook la lettura della prima bozza della sceneggiatura di "Tremors 7" e si è detto piacevolmente sorpreso da ciò che aveva letto, tanto da scrivere ai fan un divertito: "Non è una mer*da!".

la trama ufficiale di Tremors 7: Island Fury recita: "I mortali Graboid sono tornati, portati illegalmente in un resort su un isola da un ricco playboy in cerca di una caccia al trofeo".

Brian Brightly ha scritto la sceneggiatura con Don Michael Paul che torna alla regia dopo aver diretto Tremors 5: Bloodlines e "Tremors: A Cold Day in Hell" dello scorso anno.

L'ultima puntata, Tremors: A Cold Day in Hell, è stato una piacevole sorpresa. Il film ha avuto un buon riscontro, tale da giustificare una settima puntata della serie.

Fonte: Bloody Disgusting