Tremors 7: foto e video dal set con il cast di "Island Fury"

Di Pietro Ferraro mercoledì 20 novembre 2019

Riprese in corso in Thailandia per il sequel "Tremors 7".

Riperse in pieno corso in Thalilandia del sequel Tremors 7 aka Tremors: Island Fury. Per celebrare l'inizio della produzione, la pagina ufficiale di Instagram del film ha condiviso alcuni video e foto dal set che vedono Michael Gross con il suo nuovo look "barbuto". Le nuove immagini mostrano anche Jon Heder (Napoleon Dynamite), Jackie Cruz meglio nota come la Flaca della serie tv Orange Is the New Black e Cassie Clar (Death Race - Anarchia, Mamma Mia! Ci risiamo). Anche l'esperto in effetti speciali Mark Douglas ha condiviso un video con un momento "esplosivo" del dietro le quinte del film.

Alla regia di "Tremors 7" c'è Don Michael Paul che dirige da una sceenggiatura di Brian Brightly (Inside Man: Most Wanted). Don Michael Paul ha diretto anche Tremors 5 & 7, Un poliziotto all'asilo con Dolph Lundgren e i sequel direct-to-video Il re scorpione 4, Death Race - Anarchia, Sniper 6 e Jarhead 2.

Insieme a Michael Gross di nuovo nei panni di Burt Gummer, Jon Heder nei panni di Jimmy, Jackie Cruz nei panni di Freddie e Cassie Clare nei panni di Anna, il cast di "Tremors: Island Fury" comprende anche Richard Brake (31 di Rob Zombie) come Bill, Caroline Langrishe (A Second Son) come Jas e lo stuntman Boonma Lamphol (John Rambo) come Ishimon. Il cast è completato da Sahajak Boonthanakit (Senza tregua 2) come Mr. Bowtie, Bear Williams come Mohawk, David Asavanond (Lupin III) come Pretty Boy, Randy Kalsi (Vampire Reborn) come Wall Street, Iris Park come Iris e Aukrawut Rojaunawat come Parkour Boy.

"Tremors: Island Fury" vede i mortali Graboid trasferiti illegalmente da un ricco playboy su un isola per una esclusiva battuta caccia al trofeo. Il film al momento non è formnito di una data di uscita.





Tremors 7: riprese in corso, prima foto dal set e Michael Gross svela il nuovo look

Tremors 7 ha iniziato le riprese in Thailandia. L'attore Michael Gross ha svelato su Facebbokl una prima foto dal set e un'immagine del nuovo sorprendente look del suo Burt Gummer con la didascalia "Burt Gummer come non l'avete mai visto prima".

Secondo quanto riferito Tremors 7 si sta girando con il titolo provvisorio e ancora da confermare di Tremors: Island Fury. La scorsa settimana Gross ha svelato il cast del sequel che include Jon Heder, Richard Brake, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare, Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Black.

La sinossi recita: "I letali Graboidi sono tornati, portati illegalmente in una nuova location su un'isola da un ricco playboy in cerca di trofei di caccia".

Brian Brightly ha scritto la sceneggiatura di "Tremors 7" con Don Michael Paul che torna alla regia. In precedenza Paul ha diretto Tremors 5: Bloodlines e Tremors: A Cold Day in Hell. Il sequel non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Facebook





Tremors 7: Michael Gross annuncia il cast

L'attore Michael Gross dopo aver annunciato riprese imminenti per Tremors 7 aka Tremors: Island Fury e un suo ritorno nei panni di Burt Gummer, ha condiviso su Instagram un ulteriore aggiornamento annunciando il cast che includerà anche lo Jon Heder di Napoleon Dynamite.

Il cast di #tremors seven!!!

Nel cast ci saranno anche Richard Brake, Caroline Langrishe, Jackie Cruz, Cassie Clare, Sahajak Boonthanakit, Matthew Douglas, Randy Kalsi, Bear Williams, David Assavanon, Boonma Lamphon, Aukrawut Rojaunawat, Owen Macrae, Iris Park e Mikey Black. Un elemento importante da notare è che Jamie Kennedy, che ha interpretato il ruolo del figlio di Burt negli ultimi due episodi, "Bloodlines" e A "Cold Day In Hell", non tornerà.

Jon Heder ha avuto il suo momento d'oro dopo aver interpretato il ruolo di protagonista nella comemdia indipedente "Napoleon Dynamite". In seguito Heder è apparso in diverse commedie, Se solo fosse vero, Gli scaldapanchina, Scuola per canaglie e Blades of Glory per poi dedciarsi principalmente a ruoli sul piccolo schermo e come doppiatore. L'ultimo ruolo di Heder risale al 2012 nel dramma For Ellen in cui ha recitato con Paul Dano.

Per quanto riguarda la trama, "Tremors 7" sarà incentrato sui Graboid che vengono portati illegalmente su un'isola da un ricco playboy per una battuta di caccia al mostro.

Il franchise Tremors ha esordito nel 1990 con un primo film interpretato da Kevin Bacon nel ruolo principale. La piccola cittadina Perfection circondata dal deserto è assediata da giganteschi vermi che si nascondono sotto la sabbia. Il film non ha sbancato il box-office, ma nel corso degli anni ha generato un apprezzato franchise direct-to-video. Il canale SyFy ha recentemente provato a produrre una nuova serie tv che avrebbe riportato Bacon al franchise, ma è stato girato solo un pilota mai andato in onda. "Tremors: Island Fury" si girerà a breve in Thailandia, ma non ha ancora fissato una data di uscita.





























Visualizza questo post su Instagram















































Un post condiviso da I am multitudes... (@actormichaelgross) in data: 6 Nov 2019 alle ore 5:58 PST





Tremors 7: Michael Gross annuncia riprese imminenti

Michael Gross alla fine dello scorso anno ha firmato per interpretare ancora un volta Burt Gummer in Tremors 7. Ora l'attore ha rivelato in un post su Facebook che le riprese prenderanno il via a novembre. Gross è entusiasta di tornare a caccia di Graboid.

Trenta anni fa, ero sul set del film originale di Tremors e, tra un mese, sarò in Thailandia per iniziare le riprese di Tremors 7. Tre decenni, e sono grato ai molti fan ufficiali del franchise Tremors per la divertente corsa. "Passo e chiudo".

Dopo aver firmato per il film, all'inizio di quest'anno Michael Gross ha commentato su Facebook la lettura della prima bozza della sceneggiatura di "Tremors 7" e si è detto piacevolmente sorpreso da ciò che aveva letto, tanto da scrivere ai fan un divertito: "Non è una mer*da!".

la trama ufficiale di Tremors 7: Island Fury recita: "I mortali Graboid sono tornati, portati illegalmente in un resort su un isola da un ricco playboy in cerca di una caccia al trofeo".

Brian Brightly ha scritto la sceneggiatura con Don Michael Paul che torna alla regia dopo aver diretto Tremors 5: Bloodlines e "Tremors: A Cold Day in Hell" dello scorso anno.

L'ultima puntata, Tremors: A Cold Day in Hell, è stato una piacevole sorpresa. Il film ha avuto un buon riscontro, tale da giustificare una settima puntata della serie.

Fonte: Bloody Disgusting