Roma 2019, La Volta Buona: il film di Vincenzo Marra in anteprima ad Alice nella città

Di Pietro Ferraro lunedì 7 ottobre 2019

La volta buona: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Vincenzo Marra con Massimo Ghini, Max Tortora e Massimo Wertmuller.

Sarà presentato in anteprima internazionale al Festival del Cinema di Roma, nella sezione Panorama Italia di Alice nella Città, La volta buona, il nuovo film scritto e diretto da Vincenzo Marra (Tornando a casa, L’ora di punta, La prima luce) che vede protagonista assoluto Massimo Ghini nei panni di Bartolomeo, procuratore sportivo che vive di espedienti e piccoli imbrogli alla ricerca della svolta della vita.

La trama ufficiale:





Bartolomeo, procuratore sportivo, vive di espedienti e piccoli imbrogli. Negli anni ha sprecato le tante occasioni che ha avuto, il vizio del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora passa le giornate nei campetti di periferia sperando di trovare il nuovo Maradona. Sempre alla ricerca del colpo di fortuna, un giorno riceve una telefonata: in Uruguay c’è un ragazzino, Pablito, che è un vero fenomeno, un fuoriclasse che sicuramente sfonderà nel calcio italiano. Per Bartolomeo è finalmente arrivata l’occasione per riprendersi tutto quello che ha perso. Per Pablito si può realizzare il sogno di una vita migliore. Per entrambi sembra essere la volta buona…

Nel cast anche il giovane Ramiro Garcia, per la prima volta sul grande schermo, Max Tortora, Francesco Montanari, Gioia Spaziani e Massimo Wertmuller.

NOTE DI REGIA

Prima di fare il film mi sono documentato moltissimo, attraverso una serie di

interviste a procuratori veri e la nostra storia è simile a quella di tanti bambini emigrati in cerca di fortuna che nella maggior parte dei casi finisce con l’abbandono dei tutori e la clandestinità. Anche l’incredibile incontro con Ramiro Garcia che ha interpretato in modo brillantissimo il ruolo di Pablito, ha dato conferme alle mie ricerche. Il calcio come sogno, la vita come ostacolo, il rapporto tra la difficile realtà di Bartolomeo, che s’intreccia con un’altra complicata vicenda d’oltreoceano, quella del piccolo Pablito, del suo paese d’origine e della sua famiglia. Il film mi ha dato l’opportunità di poter parlare di temi molto attuali e spinosi. Bartolomeo si reca in Uruguay, paese che ha nella sua origine una forte impronta italiana e lì oltre a Pablito, incontra il suo vecchio amico Bruno che, seppur italiano, vive quasi da clandestino cercando di sopravvivere tra mille difficoltà. Ho vissuto per anni in Sud America e di personaggi come Bruno ne ho incontrati tanti, soprattutto a cavallo della crisi economica del 2009. D’altra parte Pablito non viene in Italia con i barconi, ma cercando di assecondare il sogno popolare della massa e cioè diventare un campione di calcio, ma, una volta tramontato quel sogno, i suoi sfruttatori sono pronti a metterlo da parte o peggio ancora a sacrificarlo. Purtroppo una storia comune a quei tanti che senza il sogno di diventare calciatori, sono costretti ad abbandonare la propria terra in cerca di fortuna, proprio come il nostro Pablito. [Vincenzo Marra]

La volta buona è prodotto da Marco Belardi per Lotus Production - una società di Leone Film Group - e da TIMVISION, in associazione con Altre Storie ed uscirà nelle sale nella prossima stagione cinematografica distribuito da Altre Storie.