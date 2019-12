Lupin III - The First: trailer italiano del nuovo film d'animazione in CGI

Di Pietro Ferraro sabato 21 dicembre 2019

Lupin III - The First: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Takashi Yamazaki nei cinema italiani dal 27 febbraio 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Koch Media ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Lupin III - The First, il nuovo film d'animazione in CGI in arrivo nei cinema italiani il 27 febbraio 2020.

La trama ufficiale:





Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il misterioso Diario di Bresson: l'unico oggetto che suo nonno non è stato in grado di trafugare. Il Diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle enigmatiche memorie di Bresson. Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda, insieme alla loro nuova complice Laetitia, una giovane aspirante archeologa, vivranno un'epica avventura mai vista prima!

"Lupin III - The First" è diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon - Il film) e prodotto da Toho Animation.





Lupin III - The First: trailer italiano del nuovo film d'animazione in CG

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il famigerato" ladro gentiluomo" Arsenio Lupin III ideato da Maurice Leblanc nel 1905 ha superato la prova del tempo attraverso decenni, media e cambiamenti tecnologici. Ora il personaggiom divenuto nel frattempo un'icona grazie ai manga e agli anime di Monkey Punch, ha superato il suo caratteristico stile di animazione 2D e, come ha fatto di recente l'amato Doraemon, debutta con il suo primo lungometraggio realizzato integralmente in CG.

Il trailer di Lupin III - The First riunisce il cast classico della serie animata "Lupin III". Oltre a Lupin ci sono il mago della pistola Jigen, lo spadaccino samurai Goemon, la sensuale Fujiko, a volte partner di Lupin a volte rivale e naturalmente l'ispettore Zenigata, spalla e antagonista di Lupin.

"Lupin III - The First" è diretto da Takashi Yamazaki (Doraemon - Il film) e prodotto da Toho Animation. Il film arriva 40 anni dopo il classico Lupin III - Il castello di Cagliostro, che è stato il debutto cinematografico del regista giapponese Hayao Miyazaki.

"Lupin III - The First" arriverà nei cinema giapponesi il 6 dicembre e nelle sale italiane nel 2020 distribuito da Koch Media.