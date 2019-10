Jason Bourne: confermato un sesto film in sviluppo

Di Pietro Ferraro lunedì 7 ottobre 2019

E' stato confermato un sesto film di Bourne in sviluppo che avrà una connessione con la recente serie tv "Treadstone".

È in fase di sviluppo un nuovo film di Jason Bourne, che potrebbe collegarsi allo nuova serie tv Treadstone. Il franchise basato sui romanzi di Robert Ludlum ha debuttato nel 2002 con The Bourne Identity che si è rivelato un grande successo internazionale e ha lanciato Matt Damon come una star d'azione.

Negli anni che seguirono "Bourne" è diventato un franchise di lunga data (alla stregua di James Bond e Mission: Impossible) che ha generato tre sequel (The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum, Jason Bourne) e uno spin-off dal titolo The Bourne Legacy senza Matt Damon e interpretato da Jeremy Renner.

Dopo l'uscita nel 2016 di Jason Bourne che ha visto Matt Damon riprendere il ruolo per la quinta volta, nel 2018 è stata ordinata "Treadstone", una nuova serie tv prequel basata sulla squadra di sicari nota come Operazione Treadstone negli anni precedenti al coinvolgimento di Jason Bourne che ha debuttato questo mese su USA Network. Tornando al film di Bourne, questo nuovo progetto sarà collegato alla serie tv "Treadstone" nel tentativo di costruire un universo condiviso di Bourne. A confermare la connessione Ben Smith, produttore dei film passati di Bourne e della nuova serie tv.

Voglio dire, stiamo sicuramente lavorando ad un altro film. Quello che stiamo facendo? Ci saranno connessioni in termini di tutti noi esistiamo nello stesso mondo e universo? Assolutamente. I dettagli sono ancora segreti.

Al momento della stesura di questo articolo, non si sa se Damon tornerà o meno per un nuovo film. Smith ha detto che gli eventi che si svolgono nella serie tv Treadstone saranno "paralleli" agli eventi del nuovo film, quindi sembra che questo nuovo film di Bourne potrebbe essere un prequel, e in questo caso la presenza di Damon diventerebbe un enorme punto di domanda.

Fonte: CinemaBlend