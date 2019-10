Joker, Joaquin Phoenix apre all'ipotesi sequel

Il Joker di Joaquin Phoenix non incontrerà mai il Batman di Robert Pattinson Todd Phillips smentisce qualsiasi ipotetico incrocio futuro tra i due personaggi DC. Vinto il Leone d'Oro, Joker di Todd Phillips ha conquistato anche i box office di tutto il mondo, incassando 245,700,000 dollari al debutto dopo esserne costati appena 55.

Il mese scorso Phillps, regista, produttore e co-sceneggiatore della pellicola, aveva cestinato qualsiasi ipotesi di sequel, ma a sorpresa Joaquin Phoenix, via podcast con Peter Travers, ha aperto la porta ad un ipotetico Joker 2.

Sai, non avrei mai pensato a questo come al mio ruolo dei sogni. Ma onestamente non riesco a smettere di pensarci. Ho parlato molto con Todd su cosa potremmo fare di nuovo, ma anche, solo per tornare a lavorare insieme e nello specifico, se ci sia altro da fare d’interessante con Joker, che è finito per il diventare il mio ruolo dei sogni. Cosa che non volevo davvero accadesse, prima di lavorare al film. Non so cosa ci sia altro da fare. Ora io e Todd staremmo già girando se potessimo, no? Perché sembrano davvero infinite le possibilità, le strade da prendere col personaggio.