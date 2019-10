Padre Nostro: riprese in corso del film di Claudio Noce con Pierfrancesco Favino

Di Pietro Ferraro martedì 8 ottobre 2019

Si gira tra Roma e la Calabria "Padre Nostro" il nuovo film di Claudio Noce con protagonista Pierfrancesco Favino.

Riprese in corso di Padre Nostro, terzo lungometraggio per il cinema di Claudio Noce (Good Morning Aman, La foresta di ghiaccio) con protagonista Pierfrancesco Favino.

Scritto dallo stesso Noce con Enrico Audenino, il film è prodotto da Lungta Film di Andrea Calbucci e Maurizio Piazza, da PKO Cinema & Co., società di produzione dello stesso Favino, da Tendercapital Productions, società di produzione cinematografica appartenente al Gruppo Tendercapital, in collaborazione con Vision Distribution e con il sostegno della Calabria Film Commission.

Ispirato a un fatto di cronaca, "Padre Nostro" è la storia di due ragazzini, Valerio e Christian, e dell’estate in cui fanno una scoperta terribile, la violenza degli adulti, e una meravigliosa, la forza dell’amicizia. Nel cast anche Barbara Ronchi e i giovanissimi Mattia Garaci e Francesco Gheghi.

Dopo la tappa romana, le riprese proseguono in questi giorni in Calabria, sulla costa tirrenica a Scilla e Palmi, in Sila a Lorica e sul lago Arvo, e sulla costa ionica a Camini, Riace e al castello San Fili a Stignano.

La direzione della fotografia è affidata a Michele D’Attanasio, la scenografia a Paki Meduri, i costumi a Olivia Bellini.

"Padre Nostro" uscirà nelle sale cinematografiche distribuito da Vision Distribution.