Oscar 2020, Robert Downey Jr. si è ritirato dalla corsa a "miglior attore" con Avengers: Endgame

Di Federico_40 martedì 8 ottobre 2019

Robert Downey Jr. non potrà essere nominato agli Oscar 2020. Per sua scelta.

La scorsa settimana la Disney ha dato il via ufficiale alla sua campagna Oscar per Avengers: Endgame, rivelando la propria scaletta "For Your Consideration". Molti fan Marvel sono rimasti delusi nello scoprire che Robert Downey Jr. non fosse stato incluso nella lista della categoria Miglior attore per la sua interpretazione di Tony Stark. Ebbene nel corso dell'Howard Stern Show lo stesso divo ha svelato tutt'altra verità.

Sono così felice che tu me l'abbia chiesto perché se n'è parlato e ho detto di no, e perché sono molto più simile a te di quanto tu possa davvero voler credere. Ascolto il tuo show e concordo con la maggior parte delle tue opinioni, per quanto diverse dalle mie possano essere. Ti dirò la verità. Non mi aspettavo che l'Universo Cinematografico Marvel potesse diventare quello che è diventato.

Robert Downey ha poi commentato le recenti affermazioni di Martin Scorsese, che ha definito i film Marvel tutt'altro che opere 'cinematografiche'.

È la sua opinione. Voglio dire, è un cineasta. Apprezzo la sua opinione. Abbiamo bisogno di tutte le diverse prospettive in modo da poter arrivare al centro del dibattito e andare avanti.

Samuel L. Jackson risponde ai commenti di Martin Scorsese sui film Marvel Anche il Nick Fury dell'Universo Cinematografico Marvel risponde alle aspre critiche di Martin Scorsese. Walt Disney Studios ha presentato Avengers: Endgame in 11 categorie per gli Oscar, tra le quali spiccano Kevin Feige per il miglior film; I fratelli Russo come migliori registi; Christopher Markus e Stephen McFeely per la migliore sceneggiatura adattata; Jeffrey Ford e Ace Matthew Schmidt per il miglior montaggio cinematografico; Charles Wood e Tonja Schurmann per il miglior design di produzione; Judianna Makovsky per il per i migliori costumi; Tom Johnson, Juan Peralta e John Pritchett per il miglior mixaggio del suono; Shannon Mills e Daniel Laurie per il miglior montaggio sonoro; Dan Deleeuw, Matt Aiken, Russell Earl e Dan Sudick per i migliori effetti visivi; e Alan Silvestri per la miglior colonna sonora.

Robert Downey Jr. è stato precedentemente nominato agli Oscar in due occasioni. Per Chaplin nel 1993 (battuto da Al Pacino per Scent of a Woman), e per Tropic Thunder nel 2009 (battuto da Heath Ledger per Il cavaliere oscuro). Avengers: Endgame è diventato il maggior incasso di tutti i tempi, inflazione esclusa, avendo superato l'ex primatista Avatar, con 2,8 miliardi di dollari incassati in tutto il mondo.

Fonte: HollywoodReporter