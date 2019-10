Ballerina, Len Wiseman alla regia dello spin-off di Johh Wick

Di Federico Boni martedì 8 ottobre 2019

Si allarga il franchise Universal.

In attesa di vedere John Wick 4, in sala dal 21 maggio 2021, il franchise Lionsgate si amplia grazie a Ballerina, primo spin-off ufficiale che vedrà Len Wiseman alla regia. Ad ufficializzarlo l'Hollywood Reporter.

I dettagli della trama sono chiusi in cassaforte nell'hotel Continental, ma il film ruoterà attorno ad un'assassina. Autore dello script Shay Hatten, che ha venduto la storia alla Lionsgate ad appena 23 anni, nel 2017. Hatten ha firmato lo script di notte, nei weekend, mentre lavorava come assistente personale di Robert Downey Junior. Da allora ha messo mano a John Wick 3, in cui viene introdotto il mondo del balletto nella saga, e ad Army of the Dead, progetto Netflix di Zack Snayder.

Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski produrranno Ballerina, con Reeves produttore esecutivo. I tre film di John Wick hanno guadagnato fino ad oggi 583.7 milioni di dollari in tutto il mondo. Regista di Underworld, Wiseman è fermo ai box dal 2012, ovvero dal flop di Total Recall - Atto di forza.