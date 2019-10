A spasso con Bob, Charles Martin Smith alla regia del sequel

Di Federico Boni martedì 8 ottobre 2019

Tornano in sala James Bowen e il suo amato gatto Bob.

A Spasso con Bob: Recensione in Anteprima L'incredibile storia vera di James Bowen e del gatto Bob, nel 2012 diventata best-seller internazionale, sbarca al cinema dal 9 novembre. A tre anni dall'uscita in sala di A Spasso con Bob, capace di incassare appena 82,703 dollari negli Usa, Adam Rolston, Tracy Jarvis e Steve Jarvis produrranno l'inatteso sequel, intitolato A Gift From Bob. In cabina di regia spazio a Charles Martin Smith, 65enne regista di L'incredibile storia di Winter il delfino 1 e 2 e del più recente Un viaggio a quattro zampe.

Il film originale, diretto da Roger Spottiswoode, raccontava la vera storia di Bob, gatto di strada che ha cambiato la vita di James Bowen, quando viveva come musicista di strada a Londra. Bowen ha scritto nove libri sul suo salvifico gattino, con il settimo della serie, uscito nel 2014 e a tema natalizio, pronto a sbarcare in sala.

A Gift From Bob, sceneggiato da Garry Jenkin, racconta l'ultimo Natale passato in strada da Bowen e Bob. Via alle riprese nel Regno Unito, a novembre.

Fonte: HollywoodReporter