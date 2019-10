Spider-Man 3: i Sinistri Sei debuttano nell'Universo Cinematografico Marvel?

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 ottobre 2019

Vedremo finalmente in azione I Sinistri Sei sul grande schermo in Spider-Man 3?

Una dichiarazione della produttrice Amy Pascal sembra aprire ad una prossima apparizione nell'Universo Cinematografico Marvel del team dei Sinistri Sei.

Spider-Man: Far From Home ha recentemente fatto il suo debutto in home-video e in una delle featurette Amy Pascal, che è uno dei principali produttori del franchise Sony, ha lasciato intendere che ci sono piani in atto per includere questo team di supercriminali nell'UCM, e chissà che il terzo annunciato film di Spider-Man non diventi l'occasione giusta per una prima apparizione.

Questi cattivi che abbiamo ora nel nostro universo sembrano essere personaggi dei Sinistri Sei. Potrebbe esserci qualcosa che sta accadendo in questo senso.

I Sinistri Sei sono un gruppo di nemesi di Spider-Man che fanno squadra per riuscire ad abbattere l'Arrampicamuri. Il gruppo è apparso per la prima volta in "The Amazing Spider-Man Annual #1" nel lontano 1964 e da allora sono diventati un appuntamento fisso per Spidey. Il gruppo originale composto da Dottor Octopus, Avvoltoio, Uomo Sabbia, Mysterio, Electro e Kraven nel corso degli anni ha subito diversi avvicendamenti, ma la missione è rimasta la stessa, riuscire in gruppo laddove ogni villain avevano fallito singolarmente.

Attualmente Avvoltoio (Michael Keaton), Shocker (Bokeem Woodbine), Scorpion (Michael Mando) e Il Riparatore / Tinkerer (Michael Chernus), sono stati tutti introdotti in Spider-Man: Homecoming. Spider-Man: Far From Home ha invece introdotto Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal la cui dipartita è stata recentemente messa in dubbio da una teoria dei fan, ma a parte questo, abbiamo senza dubbio il numero necessario per avere un team dei Sinistri Sei.

Vale anche la pena ricordare che la Sony aveva sviluppato un film sui Sinistri Sei, in cui non sarebbe stato incluso Spider-Man, progetto diretto da Drew Goddard. Sia Goddard che Pascal hanno recentemente manifestato interesse per l'idea, ma non si sa se quel progetto andrà avanti o se si ripartirà da zero. Per il momento di certo abbiamo l'uscita di Spider-Man 3 che arriverà nei cinema il 16 luglio 2021.

