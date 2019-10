Robert Downey Jr. ha commentato le critiche di Martin Scorsese ai film Marvel

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 ottobre 2019

Robert Downey Jr. si esprime sulle aspre critiche di Martin Scorsese contro i film dell'Universo Cinematografico Marvel.

Robert Downey Jr. dice la sua sulle aspre critiche di Martin Scorsese contro i film dell'Universo Cinematografico Marvel. Nei panni di Tony Stark, Downey ha lanciato l'UCM nel 2008 con il film Iron Man di Jon Favreau, l'attore ha interpretato Tony Stark / Iron Man per 11 anni in 10 film prima di abbandonare il ruolo nel recente Avengers: Endgame.

Durante il tour stampa per l'atteso The Irishman, Scorsese ha commentato il successo dell'UCM e la crescente popolarità del film basati su fumetti. Scorsese è stato piuttosto duro e ha criticato aspramente i film Marvel affermando senza mezze misure che i film dell'UCM "non sono cinema". I commenti di Scorsese hanno suscitato varie reazioni sui social media con risposte arrivate da diversi "addetti ai lavori" tra cui il regista James Gunn e l'attore Samuel L. Jackson. L'ultimo ad unirsi alla discussione in corso è Downey che di fatto ha posto le fondamenta del futuro successo globale dell'UCM.

Durante una recente ospitata al The Howard Stern Show, la conversazione sui commenti di Scorsese è stata sollevata e Downey ha offerto il suo punto di vista. Invece di difendere l'UCM dalle critiche, che era quello che ci si aspettava, l'attore ha invece liquidato la cosa senza cavalcare al polemica. Downey ha sottolineato il fatto che si tratta delle opinioni del regista e per questo le apprezza a prescindere, aggiungendo che non si è sentito affatto insultato dalle sue parole. Downey ha anche minimizzato le affermazioni secondo cui Scorsese potrebbe essere in qualche modo "geloso" del successo al box-office del franchise e della facilità con cui i film Marvel reperiscono finanziamenti.

Ti dirò la verità. Non mi aspettavo che [l'Universo Cinematografico Marvel] diventasse quello che è diventato e, a questo punto, è questa enorme Idra a più teste. Io ho sempre avuto altri interessi e secondo Scorsese, non è cinema, quindi devo prendere in considerazione la cosa, capisci? E' la sua opinione...Voglio dire è proiettato nei cinema...Apprezzo la sua opinione perché penso che sia come quella di ogni altro. Abbiamo bisogno di tutte le diverse prospettive in modo da poter inquadrare la cosa e andare avanti...Per carità, è Martin Scorsese. Tra l'altro c'è molto da dire su come questi film di genere - e sono felice di far parte del "problema", se ce n'è uno, mortifichino il cinema come forma d'arte. Quando irrompi come una bestia che calpesta tutto ed elimini la concorrenza in modo così dimostrativo, è fenomenale.

I toni accomodanti di Downey sembrano riportare tutto all'interno di una ormai infinita discussione che da sempre contrappone cinema commerciale e cinema d'autore, contrapposizione ormai divenuta ridondante rispetto all'evolversi del cinema di genere sempre più "contaminato" dalle fonti più disparate. Scorsese ha detto la sua, si percepisce un po' di amarezza nelle sue parole, ma così funziona il business e non si può certo imputare a singole pellicole o interi franchise la responsabilità di un'industria che fa di intrattenimento e incassi un binomio imprescindibile.

Fonte: The Howard Stern Show