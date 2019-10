Star Wars 9: cover di un nuovo romanzo rivela ritorno di un personaggio classico

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 ottobre 2019

Un altro personaggio della trilogia originale di Star Wars tornerà in "L'ascesa di Skywalker"?

JJ Abrams potrebbe avere in serbo una gradita sorpresa per i fan di lunga data di Star Wars, con il ritorno in "L'ascesa di Skywalker" di un personaggio classico della Trilogia originale.

ATTENZIONE!!! a seguire trovate potenziali SPOILER di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Un editore spagnolo di nome Planeta Comic ha recentemente condiviso su Twitter una versione internazionale della copertina del romanzo prequel ufficiale "Resistance Reborn", che aiuterà ad organizzare gli eventi e a creare un adeguato preambolo all'Episodio IX. La copertina sembra quasi identica alla versione americana, con Poe, Leia, Rey e Finn, salvo un'aggiunta importante che ha le fattezze di Wedge Antilles.

Interpretato da Denis Lawson, Wedge è un pilota dell'Alleanza Ribelle che ha contribuito ad abbattere entrambe le versioni della Morte Nera. Wedge è anche apparso nella serie animata Star Wars Rebels, ma Lawson non è apparso in "Il risveglio della Forza" e neanche in "Gli Ultimi Jedi". Lo vedremo quindi nel capitolo finale della Saga Skywalker? Non è da escludere visto che l'Episodio IX andrà a tirare le fila e concludere un arco narrativo di oltre 40 anni.

What looks like Old Wedge on the cover for the Spanish version of Resistance Reborn. 🤔🤔🤔 pic.twitter.com/jJpVxHH5uC — EckhartsLadder (@EckhartsLadder) October 4, 2019

"Resistance Reborn" ha luogo dopo gli eventi de "Gli Ultimi Jedi" e vede Finn, Poe, Rey, Rose, Chewbacca e Leia Organa che cercano di ottenere supporto per aiutare a ricostruire una Resistenza decimata. L'ombra del Primo Ordine si profila e quelli abbastanza coraggiosi da combatterli sono sparsi nella galassia. Ciò che resta della Resistenza viaggia attraverso la galassia, alla ricerca di più leader tra coloro che, in passato, aiutarono una nascente Alleanza Ribelle a rovesciare l'Impero.

Denis Lawson al momento non è elencato nel cast del film, ma questo potrebbe non voler dire nulla. Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre mentre "Resistance Reborn" sarà disponibile dal 5 novembre.

Fonte: Screenrant