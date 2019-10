Pepe Mujica - Una vita suprema: trailer Italiano del documentario biografico di Emir Kusturica

Di Pietro Ferraro mercoledì 9 ottobre 2019

Pepe Mujica: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Emir Kusturica nei cinema italiani dal 13 al 16 ottobre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

I Wonder Pictures porta nei cinema italiani, dal 13 al 16 ottobre, il documentario biografico Pepe Mujica - Una vita suprema diretto da Emir Kusturica.

La trama ufficiale:





Attivista, politico, guerrigliero orgoglioso del proprio passato e soprattutto sognatore. “El Pepe” è diventato il presidente dell’Uruguay restando sempre fedele ai suoi ideali. Ma anche abbracciando la possibilità del cambiamento e della novità. Un sorprendente Emir Kusturica scava nell’eredità di José “Pepe” Mujica e ritrova in lui uno spirito affine con cui discutere il senso della vita da un punto di vista filosofico, politico e poetico. Presentato alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, il dolce ritratto di un uomo che per tutta la vita non ha mai smesso di lottare per far valere i propri ideali e realizzare desideri all’apparenza utopici.

Pepe Mujica si è fidato dell'acclamato regista serbo Emir Kusturica per raccontare il suo percorso di vita, unendosi a lui in un dialogo intimo che esplora il significato del suo impegno politico e della sua avventura poetica.

Le riprese sono cominciate nel 2014, durante gli ultimi mesi di Mujica come presidente e i suoi primi giorni dopo aver lasciato la carica, mentre lavora nella sua fattoria, porta a spasso il suo cane e si prende cura dei suoi fiori. Kusturica cattura la visione unica di El Pepe sulla politica, l’economia e il mondo in cui viviamo.

Non sarei quello che sono. Sarei congelato come una statua senza i miei anni di solitudine in prigione. José “Pepe” Mujica

Kusturica e Mujica condividono una serie di conversazioni nella fattoria del presidente, passeggiando per i quartieri più poveri dell'Uruguay, presso la sede delle Nazioni Unite o andando in giro nel famoso Maggiolino VW del 1987 di El Pepe. Il film segue anche Mujica in Costa Rica, Messico, Washington DC e New York, dove tiene conferenze e avverte il mondo delle fatali conseguenze del capitalismo contemporaneo. Durante tutto il film, Kusturica ci dà un'idea della visione del pianeta di El Pepe e delle lotte di potere, condividendo gli ideali che Mujica ha sostenuto per tutta la sua vita.

L'amore di Mujica per la vita e la natura è al centro della sua ideologia. Profondamente colpito da lui e dal suo lavoro, triste che il mio paese non abbia mai avuto un simile presidente, e in una celebrazione di utopia e virtù, ho realizzato questo film. Emir Kusturica

La carriera politica di El Pepe è inseparabile da una vita personale segnata dall'austerità e condivisa dalla sua eterna compagna, l'attuale vicepresidente uruguaiano Lucía Topolansky. Incontriamo anche i suoi amici e compagni politici, molti dei quali furono imprigionati con lui durante la dittatura dell'Uruguay. Tutti questi personaggi - insieme alle persone comuni che si avvicinano a Mujica per le strade di Montevideo o New York - completano un viaggio di vita esemplare.

ELENCO SALE