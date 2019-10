The Turning: trailer del film horror con Finn Wolfhard

Di Pietro Ferraro giovedì 10 ottobre 2019

The Turning: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Floria Sigismondi nei cinema americani dal 24 gennaio 2020.

Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer del film horror The Turning. Trattasi di un nuovo adattamento del classico romanzo del 1898 "Il giro di vite" di Henry James interpretato dal Finn Wolfhard di IT e Strangers Things.

"The Turning" ci porta in una misteriosa tenuta nella campagna del Maine, dove alla nuova tata Kate vengono affidati due orfani disturbati, Flora e Miles (Finn Wolfhard). La ragazza scopre rapidamente che sia i bambini che la casa nascondono segreti oscuri e le cose potrebbero non essere come appaiono. Questa classica storia di fantasmi è diretta dall'affascinante fotografa e regista Floria Sigismondi (The Handmaid's Tale) e vede protagonisti Mackenzie Davis (Terminator: Destino Oscuro), Wolfhard (Stranger Things), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida) e Joely Richardson (Red Sparrow).

La regista Floria Sigismondi ha recentemente parlato di "The Turning" e di alcune delle modifiche apportate dal materiale di partenza. Sigismondi spiega come una storia scritta oltre un secolo fa necessiti per forza di un aggiornamento.

È una storia molto oscura che dura da oltre cento anni. Abbiamo preso questa storia, la abbiamo modernizzata e inserita negli anni '90. Segue una tata che sta cercando un cambiamento di vita e quando arriva a casa incontra due orfani, Flora e Miles. Cominciano a comportarsi in modo un po' strano e sente che nascondono un segreto, che le stanno nascondendo qualcosa. Si rende presto conto che c'è qualcosa di sbagliato nella casa.

"The Turning" è stato adattato per il grande schermo dagli sceneggiatori Chad Hayes e Carey W. Hayes (The Conjuring). Il film è prodotto da Scott Bernstein (Straight Outta Compton) e Roy Lee (IT). Il film debutterà nei cinema americani il 24 gennaio 2020.

Fonte: Collider