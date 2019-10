Undercover Brother 2: trailer della commedia d'azione con Michael Jai White

Di Pietro Ferraro giovedì 10 ottobre 2019

Undercover Brother 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione di Leslie Small in uscita negli Stati Uniti il 5 novembre 2019.

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer di Undercover Brother 2, si tratta di un sequel direct-to-video della commedia d'azione Undercover Brother del 2001 che presenta un cast completamente nuovo guidato da Michael Jai White.

Il film originale seguiva un'organizzazione nota come F.R.A.T.E.L.L.A.N.Z.A., che ha il compito di cercare di abbattere un criminale noto come L'Uomo. Il film è una parodia del genere Blaxploitation degli anni '70 e dei film di spionaggio più in generale.

Il cast completo comprende Michael Jai White (Spawn, The Dark Knight), Gary Owen (Ride Along, L'asilo dei papà), Affion Crockett (The Wedding Ringer, Ghost Movie 2), Laila Odom (Phantom Halo, Game Shakers), Steven Lee Johnson (Chicago Fire, No Resolution), Barry Bostwick (The Rocky Horror Picture Show, Spy Hard) e Vince Swann (In Contempt, A Stone Cold Christmas). Alla regia c'è Leslie Small i cui crediti includono Hair Show e Tara e speciali televisivi per comici come Kevin Hart, Katt Williams e Gary Owen.

"Undercover Brother 2" è incentrato sulla spia più "cool" di sempre e suo fratello minore, che non è figo e si chiama Lionel. Nel lontano 2002, i fratelli erano alle calcagna de L'uomo, il leader di un sindacato razzista globale noto come L'organizzazione. Tuttavia sono stati bloccati in una valanga di oppressiva neve bianca, che ha impedito loro di finire la missione. Sedici anni dopo vengono scoperti, scongelati e pronti a finire il lavoro che hanno iniziato. Con l'aiuto della F.R.A.T.E.L.L.A.N.Z.A., un vecchio rivale, devono affrontare una minaccia ancora più pericolosa per la comunità nera e il mondo intero.

L'originale "Undercover Brother", diretto da Malcolm D. Lee (Il viaggio delle ragazze, La scuola serale), è stato un successo molto modesto con un incasso di 41 milioni di dollari da un budget dfi 25 milioni. Protagonista Eddie Griffin nei panni di Fratello in incognito aka Anton Jackson affiancato da Chris Kattan, Denise Richards, Dave Chappelle, Billy Dee Williams e Neil Patrick Harris. "Undercover Brother 2" esce negli Stati Uniti in DVD e Digital HD il 5 novembre da Universal Pictures Home entertainment.