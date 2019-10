Ghostbusters: Dan Aykroyd e Ivan Reitman hanno provato il labirinto di Halloween Horror Nights (VIDEO)

Di Pietro Ferraro giovedì 10 ottobre 2019

Dan Aykroyd e Ivan Reitman hanno provato il "labirinto" di Ghostbusters all'evento Halloween Horror Nights 2019.

A 35 anni dall'uscita nei cinema dell'originale Ghostbusters, gli acchiappafantasmi sono tornati per l'evento Halloween Horror Nights degli Universal Studios. In un nuovo video possiamo guardare Dan Aykroyd e Ivan Reitman rivivere il loro tempo sul set di "Ghostbusters" visitando il nuovo labirinto.

Il regista Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, sta attualmente lavorando al tanto atteso Ghostbusters 2020 in Canada, che vede il ritorno di Dan Aykroyd, Ernie Hudson e Sigourney Weaver. Bill Murray non è stato annunciato ufficialmente, ma è stato visto bere qualcosa con Aykroyd e Weaver in un hotel vicino al set.

Ad accogliere i visitatori è un ingresso modellato sul quartier generale / caserma dei pompieri degli Acchiappantasmi e un attore che interpreta Louis Tully (Rick Moranis) alla ricerca tra i visitori del “Guardia di Porta” e la password speciale che viene twittata ogni notte dall’account Horror Nights.

All’interno del labirinto di “Ghostbusters” agli Halloween Horror Nights ogni set offrirà un’esperienza accattivante come attori che interpretano varie battute di “Ghostbusters” in sicronizzazione labiale e combattono i fantasmi ostili. In primo luogo i visitatori attraversano un set con la scrivania di Janine Melnitz (Annie Potts), in cui un’attrice ripeterà le battute del film originale. Quindi mentre vagano nel labirinto, attraverseranno molte altre location memorabili del franchise come l’unità di contenimento dei fantasmi, il Sedgwick Hotel e l’appartamento di Dana Barrett (Sigourney Weaver), il tutto mentre vengono sottoposti ad uno spettacolo di effetti speciali e rievocazioni. Alla fine del percorso i visitatori arriveranno dove tutti i fan di “Ghostbusters” sperano di arrivare: una battaglia con il gigantesco Omino dei Marshmellow.





