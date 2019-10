Deep - Un'avventura in fondo al mare: trailer italiano del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 15 ottobre 2019

Deep: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Julio Soto Gurpide nei cinema italiani dal 7 novembre 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

M2 Pictures e Paco Cinematografica il 7 novembre portano nei cinema italiani il film d'animazione Deep – Un’avventura in fondo al mare diretto dal regista Julio Soto Gurpide (Planeta Pokémon) che si è ispirato alle sue esperienze di subacqueo.

Il film d’animazione dai produttori di Madagascar e Angry Birds Toons e ricco di personaggi un po’ bizzarri ma molto simpatici, che si imbarcheranno in un’epica avventura per salvare la loro casa.

Siamo nel 2100 e a seguito di un disastro climatico il mondo come lo conosciamo non esiste più, è tutto solo un’immensa distesa d’acqua. Gli umani hanno abbandonato il pianeta ma c’è ancora vita in fondo al mare, ed è proprio qui che incontriamo gli eroi improvvisati della nostra storia: il piccolo, coraggioso polpo Deep, il gamberetto nevrotico Alice e Evo una goffa rana pescatrice.

Quando la loro colorata e stravagante comunità marina rischia di scomparire a causa di un incidente, i nostri piccoli amici dovranno affrontare numerose sfide e pericoli per salvare quel che resta della vita negli oceani.

In un viaggio attraverso luoghi sconosciuti e resti sommersi della civiltà umana, Deep e i suoi amici, con humor e intraprendenza, dovranno affrontare un mondo misterioso ma allo stesso tempo colorato e affascinante.

La trama ufficiale:





Nel 2100 il mondo è ormai un’immensa distesa d’acqua abitata ancora solo da creature marine. Il coraggioso polpo Deep e i suoi amici, il gamberetto Alice e la rana pescatrice Evo, vivono con la loro colonia nelle profondità dell’oceano. Quando un incidente distrugge la loro casa, il Kraken, guardiano degli abissi, invia Deep e i suoi amici in un avventuroso viaggio alla ricerca di Nathan, l’unica creatura in grado di salvarli. Durante la loro missione, Deep, Alice e Evo faranno nuove, simpatiche conoscenze come Maura, una affamata murena, che li accompagnerà alla scoperta di luoghi mozzafiato, dall’Artico alla città sommersa di New York passando per il relitto del Titanic.

Con un forte messaggio ecologista, "Deep – Un’avventura in fondo al mare" si rivolge agli adulti ma soprattutto ai più piccoli, invitandoli a comprendere quanto sia importante la difesa dell’ambiente e degli oceani, ma soprattutto che la speranza di un mondo migliore risiede anche nelle mani di piccoli grandi eroi che possono fare davvero la differenza con i gesti di ogni giorno.