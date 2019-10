Roma 2019, La Belle Epoque: trailer italiano della commedia di Nicolas Bedos

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

I Wonder Pictures e Unipol Biografilm il 7 novembre porteranno nelle sale italiane La Belle Époque, l'acclamata commedia di Nicolas Bedos.

La trama ufficiale:

Una sceneggiatura da Oscar che vede protagonista un cast di stelle del cinema francese - da Daniel Auteuil a Fanny Ardant, da Pierre Arditi a Guillaume Canet fino ad arrivare alla rivelazione di Cannes 2019 Doria Tillier – riuniti insieme per mettere in scena una commedia elegante e nostalgica, capace di far ridere ed emozionare il pubblico di ogni età. Un film che si muove in un perfetto equilibrio fatto di dialoghi serrati, esilaranti ed emozionanti, scenografie meravigliose e una colonna sonora di grandi e indimenticabili successi.

Il regista Nicolas Bedos racconta Com'è nata l'idea di "La Belle Époque".

Era un'immagine nella mia mente, o meglio una situazione che ho trovato subito patetica e comica. Ho immaginato un ragazzo che va avanti da anni, a litigare a casa con sua moglie. Lo sta criticando per la sua mancanza di socialità, la sua incapacità di muoversi con i tempi, con la tecnologia, con Macron, con i suoi bambini e così via. Quindi il ragazzo esce dalla cucina, arriva in fondo al corridoio, ed entra in una stanzetta dove tutto - dalla decorazione interna agli LP ai vecchi nastri VHS - lo riporta agli anni '70. È come una bolla protettiva che ha creato per se stesso dove può regredire. Questa era l'immagine: un uomo che si dimena nel presente e si rifugia un periodo i cui codici lo rassicurano e lo proteggono. Volevo filmare le vertigini che a volte provo io, questa sconfitta psicologica e il suo antidoto, al contempo ridicolo e molto commovente. Ho pensato che questa immagine avesse una premessa molto cinematografica e molta satira. Tanto più che sono arrivato a quest'uomo come riflesso di me e di alcune persone vicino a me, un po' mio padre e per certi versi, me stesso.