Portal: trailer e poster del film horror con Heather Langenkamp

Di Pietro Ferraro venerdì 11 ottobre 2019

Portal: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Dean Alioto con Heather Langenkamp, Ryan Merriman e Jamie Tisdale.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Heather Langenkamp meglio nota coma la Nancy della saga di Nightmare è tornata in un nuovo horror dal titolo Portal, che racconta di una squadra di cacciatori di fantasmi che incappano in qualcosa di terrificante.

Heather Langenkamp (Nightmare) recita al fianco di Ryan Merriman (The Jurassic Games) e Jamie Tisdale (Dal tramonto all'alba - La serie) in questo horror sovrannaturale diretto da Dean Alioto e descritto come "Insidious incontra Paranormal Activity".

L'ambizioso fondatore di una squadra amatoriale di cacciatori di fantasmi è stanco di inseguire gli stessi vecchi "ritrovi" di ogni altra squadra là fuori, uscendo ogni volta a mani vuote. Sogna di essere come le squadre famose in tv e presto avrà l'incontro "ravvicinato" che tanto anela.

Heather Langenkamp dopo aver interpretato nel 1984 l'eroina Nancy Thompson in Nightmare - Dal profondo della notte di Wes Craven, riprenderà il ruolo tre anni dopo nel sequel Nightmare 3 - I guerrieri del sogno di Chuck Russell, e un'ultima volta nel 1994 in Nightmare - Nuovo incubo ancora diretta da Wes Craven. Quello in "Portal" sarà il primo ruolo di spicco di Heather Langenkamp da quando è apparsa nei panni dell'alieno Moto nel sequel Into Darkness - Star Trek (2013) . Recentemente l'attrice ha ripreso il suo ruolo come Nancy Thompson per una lettura del copione di "Nigthmare 3" a Hollywood nel famoso locale Whiskey A-Go-Go, insieme alla maggior parte del cast, incluso Robert Englund, che per l'occasione ha ripreso il ruolo di Freddy Krueger.

"Portal" sarà disponibile negli Stati Uniti in digitale e On Demand a partire dal 15 ottobre.