The Avengers: nuova action figure Hasbro del cameo di Stan Lee

Di Pietro Ferraro venerdì 11 ottobre 2019

E' disponibile per il pre-ordine la nuova action figure del cameo di Stan Lee nel film "The Avengers" del 2012.

I fan di Stan Lee non possono assolutamente lasciarsi sfuggire una nuova action figure dela linea Marvel Legends recentemente presentata da Hasbro e basata sull'iconico creatore di fumetti.

La figure alta circa 15 cm e completamente articolata è stata annunciata proprio la scorsa settimana al Comic-Con di New York. La figure replica il look mostrato da Lee nel suo cameo come giocatore di scacchi e viene opportunamente fornito con due accessori: una scacchiera e uno scudo di Captain America che porta il suo autografo stampigliato. La figura di Lee può anche essere facilmente abbinata ad alcuni dei supereroi resi disponibili come parte della linea Marvel Legends di Hasbro, che comprende Captain America, Iron Man, Spider-Man e Black Panther.

Stan Lee divenne assistente nel 1939 alla Timely Comics casa editrice di riviste e fumetti pulp di Martin Goodman, che più tardi si trasformò in Marvel. Il marchio Marvel è iniziato nel 1961, lo stesso anno in cui la società lanciò “I Fantastici Quattro” e altri titoli di supereroi creati da Steve Ditko, Stan Lee e Jack Kirby. La Marvel Comics è diventata un’icona del mondo dei fumetti alla stregua della rivale DC Comics, e i personaggi che ha contribuito a creare sono ora alla base dell’Universo Cinematografico Marvel, uno dei più grandi franchise della storia. Stan Lee, scomparso il 12 novembre 2018, ha interpretato cameo in tutti i film dell’UCM con l'ultimo cameo interpretato postumo in Avengers; Endgame.

La nuova action figure di Stan Lee di Marvel Legends è disponibile in pre-ordine su Entertainment Earth e Amazon.