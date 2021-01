Stasera in tv: “USS Indianapolis” su Rete 4

Cast e personaggi

Nicolas Cage: Capitano Charles Butler McVay

Tom Sizemore: Sottufficiale Capo [1] McWhorter

Matt Lanter: Sottufficiale Capo [1] Brian “Bama” Smithwick

Thomas Jane: Tenente Adrian Marks

Adam Scott Miller: D’Antonio

James Remar: Ammiraglio William Parnell

Johnny Wactor: Connor

Callard Harris: Tenente Standish

Mandela Van Peebles: Theodore

Craig Tate: Garrison

Brian Presley: Waxman

Cody Walker: Tenente West

Emily Tennant: Clara

Joey Capone: Alvin

Patrice Cols: Jean-Pierre

Weronika Rosati: Louise McVay

Yutaka Takeuchi: Ten. com. Mochitsura Hashimoto

Justin Nesbitt: Lindy

Matthew Pearson: Duece

Doppiatori italiani

Pasquale Anselmo: Capitano Charles Butler McVay

Paolo Marchese: Sottufficiale Capo [1] McWhorter

Davide Perino: Sottufficiale Capo [1] Brian “Bama” Smithwick

Saverio Indrio: Tenente Adrian Marks

Flavio Aquilone: D’Antonio

Carlo Valli: Ammiraglio William Parnell

Gianfranco Miranda: Connor

Francesco Bulckaen: Tenente Standish

David Chevalier: Theodore

Simone Crisari: Garrison

Roberto Certomà: Waxman

Francesca Manicone: Clara

Nanni Baldini: Alvin

Mauro Magliozzi: Jean-Pierre

Laura Romano: Louise McVay

Haruhiko Yamanouchi: Ten. com. Mochitsura Hashimoto

Marco Vivio: Duece

Trama e recensione

Durante la Seconda Guerra Mondiale la USS Indianapolis si distingue come uno degli incrociatori più veloci e temuti della marina americana e sotto il comando del valoroso capitano Charles McVay (Nicolas Cage) il suo equipaggio combatte con coraggio le più importanti battaglie sul fronte del Pacifico. Nel luglio 1945 a McVay e ai suoi marinai viene affidata una missione top secret: operare in gran segreto il trasporto di una delle due bombe atomiche che metteranno fine alla guerra. Ma durante la traversata la USS Indianapolis viene affondata dall’attacco di un sommergibile giapponese. Vista la segretezza della missione la nave non viene data per dispersa e il suo equipaggio abbandonato per 5 interminabili giorni nel Mare delle Filippine infestato di squali. Dei 1197 membri dell’equipaggio solo 317 uomini vengono ritrovati ancora in vita da un velivolo della US Navy durante un normale volo di pattugliamento. Per nascondere le proprie colpe agli occhi dell’opinione pubblica, qualche mese dopo il disastro il Governo degli Stati Uniti chiama McVay a giudizio davanti alla Corte Marziale. La tragedia dell’Indianapolis e il processo a McVay restano una delle pagine più drammatiche della storia militare americana.

Curiosità

Il nonno di Matt Lanter era un sopravvissuto della USS Indianapolis. Nel film Lanter indossa le piastrine di suo nonno.

Il relitto della USS Indianapolis è stato trovato il 19 agosto 2017 nelle Filippine, a 5500 metri di profondità, da equipaggio guidato da Paul Allen. Paul Allen è stato cofondatore di Microsoft insieme a Bill Gates.

Le scene ambientate sulla USS Indianapolis sono state girate a bordo della USS Alabama, attraccata a Mobile Bay, Mobile in Alabama. La stessa corazzata è stata usata per girare Trappola in alto mare (1992) cin Steven Seagal.

Quint parla dell’Indianapolis nel film Lo squalo. Racconta una storia che lo vede coinvolto in naufragio e racconta di essere stato accerchiato dagli squali per giorni prima di essere salvato. Il regista di questo film, Mario Van Peebles, ha recitato in Lo squalo 4 – La vendetta (1987), terzo sequel de Lo squalo.

Mentre la descrizione del film parla di 300 membri dell’equipaggio, il numero effettivo era 1.196; 879 dei quali sono morti in acqua a causa di lesioni legate all’attacco di siluri, di squali ed esposizione al sole. Alla fine sono stati solo 317 i sopravvissuti.

Quando il relitto della USS Indianapolis è stato scoperto nell’agosto 2017, circa 72 anni dopo il suo affondamento, c’erano ancora 19 membri dell’equipaggio ancora in vita.

Questo film è basato sul libro “In Harm’s Way: The Sinking Of The USS Indianapolis and the Extraordinary Story of its Survivors” di Doug Stanton. Gli eventi descritti sono accaduti circa 3 settimane prima della fine della seconda guerra mondiale. Non va confuso con il film Prima vittoria (1965), ambientato all’inizio della seconda guerra mondiale.

Entro 3 settimane dalla scoperta della USS Indianapolis, il sottomarino giapponese che affondò l’Indianapolis venne rinvenuto da una squadra di ricerca giapponese. Quel sottomarino era stato affondato negli ultimi giorni della seconda guerra mondiale.

Il Capitano McVay comandò l’Indianapolis esattamente per 254 giorni: dal 18 novembre 1944 al 30 luglio 1945.

Lo USS Drum, un sottomarino che si trova accanto alla USS Alabama in Mobile, in Alabama, è stato utilizzato per le scene del sottomarino giapponese.

Questa era la seconda volta che la corazzata museo USS Alabama sostituiva la USS Indianapolis. La prima volta è stato per il film Cibo per squali (1991).

Questo film segna il debutto come attore di Cody Walker. E’ stato controfigura e sostituto di suo fratello maggiore Paul Walker in Fast & Furious 7 dopo la morte di Paul prima che le riprese fossero terminate.

In una foto panoramica di Leyte, una vista dell’aeroporto mostra un aeroplano con una stampa laterale che cita “Enola Gay”. Si tratta del bombardiere B-29 Superfortress che dispiegò la bomba atomica di Hiroshima.

Il secondo ruolo da protagonista di Thomas Jane in un film che coinvolge squali. Il primo è stato Blu profondo (1999).

Poco dopo la corte marziale, l’ammiraglio della flotta Ernest King è intervenuto sulla sentenza di McVay e lo ha riportato in servizio attivo. Fu in seguito promosso a contrammiraglio e si ritirò dalla Marina nel 1949.

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore francese Laurent Eyquem (Momentum, Tokarev, Lullaby for Pi, Nostalgia).

