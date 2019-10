Dolittle: nuovo titolo e primo poster del film con Robert Downey Jr.

Di Pietro Ferraro domenica 13 ottobre 2019

Dolittle: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Robert Downey Jr. nei cinema americani dal 17 gennaio 2020.

La nuova versione del Dottor Dolittle di Robert Downey Jr. ottiene il suo primo poster e un cambio di titolo da The Voyage of Doctor Dolittle ad un semplice Dolittle. Il celebre medico con la peculiare capacità di saper conversare con gli animali ha debuttato per la prima volta nel libro "The Story of Doctor Dolittle" del 1920, e sarebbe poi comparso in altre 14 opere di letteratura per bambini.

Nel corso degli anni le avventure del Dr. Dolittle sono state adattate in varie forme, ma la più famosa è il film Il favoloso dottor Dolittle del 1967 con protagonista Rex Harrison. Le più conosciute dal pubblico moderno sono invece le commedie interpretate da Eddie Murphy, l'attore ha interpretato i primi due film seguiti da altre tre pellicole con protagonista Maya, la figlia del Dottor Dolittle, interpretata da Kyla Pratt.

Il nuovo film vanta un cast di altissimo profilo tra interpretazioni live-action e vocali, ad affiancare Robert Downey Jr. troviamo Rami Malek, Emma Thompson, Michael Sheen, Selena Gomez, Octavia Spencer, Antonio Banderas, John Cena, Marion Cotillard e Tom Holland. "Dolittle" è stato scritto e diretto da Stephen Gaghan al suo primo film per famiglie, i crediti di Gaghan includono Traffic, Syriana, Gold - La grande truffa e il videogioco Call of Duty: Ghosts.

Il film era originariamente destinato ad arrivare nei cinema nell'aprile del 2019, prima di slittare al 17 gennaio 2020, a quanto sembra per un massiccio intervento con ampie riprese aggiuntive.

Fonte: Deadline / Twitter