Film in sala, le uscite dal 14 al 20 ottobre

Di Antonio M. Abate martedì 15 ottobre 2019

Ecco i film in uscita nelle nostre sale questa settimana

lunedì 14 ottobre

WEATHERING WITH YOU, di Makoto Shinkai

IL BAMBINO È IL MAESTRO - IL METODO MONTESSORI, di Alexandre Mourot

giovedì 17 ottobre

GRAZIE A DIO, di François Ozon

IL MIO PROFILO MIGLIORE, di Safy Nebbou

JESUS ROLLS - QUINTANA È TORNATO, di John Turturro

MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE, di Joachim Rønning

SE MI VUOI BENE, di Fausto Brizzi

THE INFORMER - TRE SECONDI PER SOPRAVVIVERE, di Andrea Di Stefano

THE KILL TEAM, di Dan Krauss

venerdì 18 ottobre

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY - S&M², di Wayne Isham

domenica 20 ottobre

GLI ANGELI NASCOSTI DI LUCHINO VISCONTI, di Silvia Giulietti