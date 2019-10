Divorzio a Las Vegas, Andrea Delogu attrice con Giampaolo Morelli - via alle riprese

Sono iniziate a Roma le riprese di Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni, film che segna il debutto in qualità di attrice di Andrea Delogu, da 5 anni volto Rai di Stracult. Al suo fianco spazio a Giampaolo Morelli, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, Gianmarco Tognazzi e Luca Vecchi.



Le riprese del film dureranno 7 settimane e si svolgeranno tra Roma e Las Vegas, con Fabrizio De Luca alle scenografie, Alessandra Trippetta ai costumi ed Emanuele Zarlenga direttore della fotografia. Prodotto da Marco Poccioni e Marco Valsania, una produzione Rodeo Drive con Rai Cinema, il film è una commedia scritta da Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani. Il romano Cartani ha diretto Diverso da chi?, nel 2009, e Studio illegale, nel 2013. La trama?



A diciott’anni Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu) si conoscono durante una vacanza studi in America. Lei è la bella del gruppo, lui il secchione noioso. L’ultimo giorno di vacanza, sotto l’influsso di sostanze lisergiche, si sposano per sfida a Las Vegas, poi si perdono di vista per vent’anni.

Oggi Elena è una manager in carriera e Lorenzo è un ghost writer trasversale: scrive discorsi per politici di qualsiasi schieramento.

Lorenzo ed Elena non si sarebbero più rincontrati se lei non stesse per sposare uno degli uomini più ricchi d’Italia, Gian Andrea Bertolini (Gianmarco Tognazzi). Solo che per farlo deve ritornare in gran segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare.

Una seccatura burocratica che si trasformerà invece in una odissea di sentimenti e nell’occasione per ritrovare se stessi e per scoprirsi innamorati l’una dell’altro.