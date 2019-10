The Batman, Zoe Kravitz sarà Catwoman

Di Federico_40 lunedì 14 ottobre 2019

E' ormai tutto pronto per il ritorno al cinema dell'Uomo Pipistrello.

Il Joker di Joaquin Phoenix non incontrerà mai il Batman di Robert Pattinson Todd Phillips smentisce qualsiasi ipotetico incrocio futuro tra i due personaggi DC. Sarà Zoe Kravitz ad affiancare Robert Pattinson in The Batman, nuovo capitolo interamente dedicato all'Uomo Pipistrello. La decisione sarebbe stata presa nel fine settimana, dopo un rigoroso 'provino' che ha coinvolto Ana de Armas, Ella Balinska, Eiza Gonzalez e per l'appunto la Kravitz, tutti intenti a leggere il copione insieme a Rob Pattinson, annunciato Bruce Wayne.

In cabina di regia ci sarà Matt Reeves, con Jeffrey Wright nei panni di Jim Gordon. Catwoman una delle storiche 'nemiche' di Batman, alter ego di Selina Kyle in precedenza interpretato da Julie Newman, Lee Meriwether ed Eartha Kit in televisione, e infine da Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway al cinema.

La Kravitz, tra le altre cose, ha già doppiato Catwoman in The Batman Lego, titolo sempre firmato Warner Bros. The Batman arriva dopo il boom di Joker, Leone d'Oro a Venezia e campione d'incassi in tutto il mondo, e a 4 anni da Justice League, ultimo capitolo interpretato da Ben Affleck. Il film uscirà al cinema il 25 giugno del 2021.

Fonte: HollywoodReporter