Stasera in tv: "Il libro di Henry" su Canale 5

Canale 5 stasera propone "Il libro di Henry", film drammatico del 2017 diretto da Colin Trevorrow e interpretato da Naomi Watts, Jacob Tremblay, Jaeden Lieberher, Sarah Silverman e Maddie Ziegler.

Cast e personaggi

Naomi Watts: Susan Carpenter

Jacob Tremblay: Peter Carpenter

Jaeden Lieberher: Henry Carpenter

Dean Norris: Glenn Sickleman

Maddie Ziegler: Christina Sickleman

Sarah Silverman: Sheila

Lee Pace: dott. David Daniels

Bobby Moynihan: John

Tonya Pinkins: preside Wilder

Jackson Nicoll: Morris

Geraldine Hughes: professoressa Evans

Doppiatori italiani

Barbara De Bortoli: Susan Carpenter

Luca Tesei: Peter Carpenter

Lorenzo D'Agata: Henry Carpenter

Alberto Angrisano: Glenn Sickleman

Laura Romano: Sheila

Roberto Gammino: dott. David Daniels





La trama

A volte le cose non sono quello che sembrano, specialmente nella piccola città provinciale dove vive la famiglia Carpenter. La provinciale madre single Susan Carpenter (Naomi Watts) lavora come cameriera in una tavola calda, insieme all’esuberante amica di famiglia Sheila (Sarah Silverman). Il suo figlio più piccolo Peter (Jacob Tremblay) è uno spensierato ragazzino di 8 anni. A prendersi cura ditutto e tutti nel suo modo originale e unico è il figlio maggiore di Susan, Henry, di anni 11. Tutore di suo fratello minore che lo idolatra e instancabile sostegno per sua madre spesso insicura – e, attraverso degli investimenti, della famiglia tutta –Henry sfavilla attraverso i giorni come una cometa. Susan scopre che la famiglia di vicini, quella della gentile compagna di classe di Henry, Christina (Maddie Ziegler), ha un pericoloso segreto – e che Henry ha escogitato un sorprendente piano per aiutarla. Mentre il suo geniale piano di salvataggio per Christina prende forma in modi elettrizzanti, Susan si ritrova al suo centro.





Note di produzione

Questa storia è originale ma sembra esistere da secoli. Questa è un’epoca in cui siamo convinti di essere disperatamente divisi, che niente sia condiviso. Questo film ha invece alcuni valori che, secondo me, condividiamo tutti, come spesso succede con le storie migliori. Io spero che resti dentro lo spettatore come è restata dentro di me. Colin Trevorrow - Regista

E’ vissuta dentro di me per tutto il tempo. Sono davvero cresciuto con questa sceneggiatura. Ha tutta l’energia della gioventù e, riscrivendola nel corso degli anni, sono riuscito anche a metterci dentro le cose che ho imparato.Quando ho avuto dei figli, l’ho aggiornata con quello che avevo imparato dall’essere genitore. Gregg Hurwitz - Sceneggiatore

La sceneggiatura di Gregg, che scava in profondità nelle emozioni, apre uno squarcio su quello che esiste in tante piccole città, dove tutto sembra perfetto all’apparenza ma non lo è necessariamente nella sostanza. Questo era un argomento ricco per un film. Carla Hacken - Produttrice

Il libro di Henry affronta il momento esatto in cui si diventa genitore. Questo potrebbe non coincidere con il momento della nascita di nostro figlio; in questa storia c’è una dinamica tra genitore e figlio che si sposta e cambia. All’inizio il figlio si sente più vecchio disua madre. Prima della fine, il personaggio di Naomi trova la sua bussola. Credo che questa sia una cosa in cui tutti i genitori possono immedesimarsi. Colin Trevorrow - Regista

Ruoli come quello di Susan oggi se ne vedono troppo pochi e di rado. Questo personaggio si trasforma nel corso del film e non sempre nel miglior modo possibile. Volevo rispettare la sua storia per i genitori che attraversano questo genere di cose nella vita vera. Spero che il nostro film farà pensare gli spettatori alle loro proprie vite e storie e famiglie. Naomi Watts





Curiosità



Il regista Colin Trevorrow ha diretto anche la commedia indipendente Safety Not Guaranteed (2012) e il blockbuster Jurassic World (2015).



Il film è stato girato in 36 giorni.



In un'intervista il regista Colin Trevorrow ha affermato che la sceneggiatura del film è stata nel cassetto per 20 anni.



Il regista Colin Trevorrow ha detto di aver letto per la prima volta una versione della sceneggiatura che era "molto più una commedia nera", ma "non era molto interessato" a realizzare un film del genere, quindi il tono del film è stato cambiato.



Il film segna il debutto sul grande schermo di Maddie Ziegler.



Naomi Watts e Jaeden Martell hanno lavorato insieme anche in St. Vincent (2014).



Naomi Watts e Jacob Tremblay hanno lavorato insieme anche in Shut In (2016).



Il film costato 10 milioni di dollari ne ha incassati nei soli Stati Uniti 4 milioni e 600mila.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore premio Oscar Michael Giacchino (Up, The War - Il pianeta delle scimmie, Spider-Man: Homecoming) che torna a collaborare con il regista Colin Trevorrow dopo aver musicato Jurassic World.

La colonna sonora include il brano "Your Hand I Will Never Let It Go" interpretata da Stevie Nicks .

Colin Trevorrow racconta: "Ryan Miller ha scritto la canzone di Safety Not Guaranteed che Mark Duplass canta ad Aubrey Plaza davanti al fuoco e io gli ho chiesto di scrivere anche questa. Poi gli ho domandato chi fosse la sua voce femminile preferita di tutti i tempi nella storia della musica e lui ha subito risposto, 'Stevie Nicks, senza dubbio'. La produzione ha raggiunto questa leggenda del rock che si è impegnata a registrare il brano in uno studio di Los Angeles in una versione ampliata da Miller e Thomas Bartlett. Trevorrow aggiunge: “E’ stato un privilegio essere lì. Stevie ha interpretato la nostra canzone in modo meraviglioso e indimenticabile.”



1. Overture

2. Treehouse Inventions

3. Cheering Up the Mountain

4. Predator in Their Midst

5. Research and Development

6. Shaking, Not Stirred

7. On Mortality)

8. Henry's Final Wish

9. A Tender House Call

10. Book Discovery: System of Abuse

11. Do You Have Prince Albert in a Can?

12. Target Practice

13. Forging Ahead

14. Peter's Lament

15. The Parable of the Talents

16. Christina's Dance

17. Susan for Justice

18. Peter the Great

19. Into the Fire

20. Closing the Book on Henry

21. Your Hand I Will Never Let It Go - Stevie Nicks

