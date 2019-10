Trieste Science+Fiction 2019, il programma

Di Antonio M. Abate lunedì 21 ottobre 2019

Dal 29 ottobre al 3 novembre la Fantascienza torna a Trieste

Ai nastri di partenza, il Trieste Science+Fiction Festival 2019 mostra anche quest'anno le proprie carte. Di queste ore è la conferma del programma, che potete trovare a questo indirizzo; una proposta che tenta di scandagliare il genere (o per meglio dire, i generi), guardando non solo al presente ma anche al passato.

Al di là infatti dei seppur piacevoli innesti delle proiezioni di film come Alien (1979), Matrix (1999), Moon (2009) e L'uomo meccanico (1921), quest'ultimi due con tanto di sonorizzazione dal vivo, spicca l'incontro con Brian Yuzna, che si terrà il 31 ottobre, dopo l'immancabile proiezione di un altro film culto come Society (1989).

Ma, come già accennato, lo Science+Fiction è anche un guardare al presente, tentando di stare sul pezzo. Ed allora, a parte il Concorso, chiaramente da scoprire, c'è un Fuori Concorso che porta, per citarne alcuni, Little Joe di Jessica Hausner, in Concorso all'ultimo Festival di Cannes, così come la proiezione in anteprima di Zombieland – Doppio Colpo (in uscita il 14 novembre) e Terminator: Destino Oscuro (in uscita il 31 ottobre).

Di seguito la selezione ufficiale del Trieste Science+Fiction 2019.

Neon Competion

After Midnight / Jeremy Gardner, Christian Stella

Aniara / Pella Kågerman, Hugo Lilja

Blindspot [L’angle mort] / Pierre Trividic, Patrick Mario Bernard

Bullets of Justice / Valeri Milev

Code 8 / Jeff Chan

The Curse of Valburga / Tomaû Gorkic

Extra Ordinary / Mike Ahern, Enda Loughman

In the Trap / Alessio Liguori

Iron Sky: The Coming Race / Timo Vuorensola

Jesus Shows You the Way to the Highway / Miguel Llansó

I Am REN [Jestem REN] / Piotr Ryczko

Last Sunrise [Zui hao de ri chu] / Wen Ren

Sea Fever / Neasa Hardiman

Neon – Out of Competition

Bliss / Joe Begos

Blood Machines / Seth Ickerman

Depraved / Larry Fessenden

Ghost Town Anthology [Répertoire des villes disparues] / Denis Côté

Little Joe / Jessica Hausner

The Prince Voyage [Le voyage du prince] / Jean-François Laguionie, Xavier Picard

Rabid / Jen and Sylvia Soska

Terminator: Dark Fate [Terminator: Destino Oscuro] / Tim Miller

Zombieland: Double Tap [Zombieland – Doppio Colpo] / Ruben Fleischer

European Fantastic Shorts – Méliès d’argent competition

2050 / Alexandra Lupashko

Article 19-42 / Julien Becker

The Auxiliary [L’auxiliaire] / Frédéric Plasman

Avarya / Gökalp Gönen

Bee Together / Tiago Iúri

The Burden [Het Juk] / Nico Van Den Brink

Chromophobia / Mark Lediard, Gavin Williams

Eternity / Anna Sobolevska

F for Freaks / Sabine Ehrl

If – Girlfriend Deluxe / Steve Moss

The Little One [Mališan] / Danilo Bećković

A Little Taste / Victor Català

Moon Drops / Yoram Ever-Hadani

Nero / Jan-David Bolt

Quantum [Quantique2] / Patrice Gablin

Robot Will Protect You / Nicola Piovesan

Seeds [Graines3] / Hervé Freiburger

Stop Invasion [Stop invasione] / Leopoldo Medugno

The Third Hand / Yoni Weisberg

This Time Away / Magali Barbé

Fantastic Shorts – Out of Competition

Dead Teenager Séance / Dante Vescio, Rodrigo Gasparini

Giltrude’s Dwelling / Jeremy Lutter

Ischidados [I risvegliati / The Awakened] / Igor De Luigi, Eugenio Villani

Mateo / Fernando Perezgil

Pipe / Max Isaacson

The Last Passenger [Poslednji Putnik] / Janko Djurić

Spirit of the Drowning Girls / Runze Cao

Spazio Italia

Blood Bags / Emiliano Ranzani

Boia, maschere e segreti:líhorror italiano degli anni Sessanta [Hangmen, Masques and Secrets: The Italian Horror in the Sixties] / Steve Della Casa

Cercando Valentina – Il mondo di Guido Crepax [Searching for Valentina – The world of Guido Crepax] / Giancarlo Soldi

Midday Demons / Rossella De Venuto

Time Perspectives / Ciro Sorrentino

Spazio Corto

Altromondo / Matteo Macaluso

Clark / Andrea Ricciotti

Divina Mortis / Josh Heisenberg

Fantasmagoria / Riccardo Grippo

Global W/ / Matteo Macaluso

N / Iacopo Di Girolamo

Novagrad / Lorenzo Corvino

Ram / Michele Sorrentino Mangini

L’urlo / Francesco Barilli

Classix

Alien / Ridley Scott

Matrix [The Matrix] / The Wachowskis

Star Trek – Il Film [Star Trek – The Motion Picture] / Robert Wise

L’umanoide [The Humanoid] / Aldo Lado

Society – The Horror [Society4] / Brian Yuzna

Futurologia

Hi, AI / Isa Willinger

I Am Human / Taryn Southern, Elena Gaby

Memory: The Origins of Alien / Alexandre O. Philippe

Phil Tippett: Mad Dreams and Monsters / Alexandre Poncet, Gilles Penso

Steampunk Connection / Annie Deniel

Breakpoint. A Counter History of Progress [L’homme a mangé la terre] / Jean-Robert Viallet

Educational Program

Louis & Luca – Mission to the Moon [Månelyst i Flåklypa] / Rasmus A. Sivertsen

Sonorizzazioni

Moon / Duncan Jones

L’uomo meccanico / André Deed