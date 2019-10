Elton John contro il live-action de Il Re Leone: "una grande delusione"

Di Federico Boni martedì 15 ottobre 2019

Durissime critiche di Elton John nei confronti del nuovo Il Re Leone.

Il (finto) live-action de Il Re Leone ha letteralmente sbancato i cinema di tutto il mondo, incassando 542,287,663 dollari negli USA e ben 1,649,421,860 dollari worldwide, diventando il settimo maggiore incasso di tutti i tempi. In Italia è addirittura al sesto posto, tra i più alti incassi di sempre, con 37.380.098 euro incassati e 5.663.953 spettatori paganti.

Eppure le critiche non sono mancate, nei confronti della pellicola diretta da Jon Favreau, di fatto remake del capolavoro animato del 1994, vincitore di due Oscar. Uno per la miglior colonna sonora di Hans Zimmer e uno per la miglior canzone (Can You Feel The Love Tonight), scritta da Tim Rice ed Elton John. Proprio quest'ultimo scrisse poi anche le canzoni per il celebre musical teatrale, vincitore di sei Tony Awards. Un Elton John che ha duramente criticato il 'live-action' Disney dalle pagine di GQ.