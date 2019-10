La Famiglia Addams, via libera al sequel animato

Di Federico Boni martedì 15 ottobre 2019

Tra due anni vedremo il sequel de La Famiglia Addams.

La Famiglia Addams: nuovo trailer italiano con Virginia Raffaele voce di Morticia Ad Halloween 2019 arriva nei cinema il film d'animazione "La Famiglia Addams" con le voci di Virginia Raffaele, Pino Insegno, Raoul Bova e Loredana Berté. In uscita a breve in Italia, La Famiglia Addams ha già sbancato i cinema d'America. 30 milioni all'esordio per il lungometraggio animato diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan, ovvero il maggior incasso di sempre per la neonata United Artists Releasing, a tal punto dall'annunciare un immediato sequel.

La pellicola, parola di Deadline, uscirà il 22 ottobre del 2021. Costato appena 40 milioni, il film ha fatto furore tra i più piccoli d'America, con un cast di doppiatori composto da Charlize Theron (Morticia), Oscar Isaac (Gomez), Chloe Grace Moretz (Mercoledì), Finn Wolfhard (Pugsley), Nick Kroll (Zio Fester), Snoop Dogg (It), Bette Midler (Nonna), Allison Janney (Margaux Needler), Martin Short e Catherine O'Hara.

In Italia, invece, a doppiare i protagonisti animati saranno Virginia Raffaele, Pino Insegno, Eleonora Gaggero, Luciano Spinelli, Loredana Bertè e Raoul Bova. La Famiglia Addams, realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, sarà presentato domenica 20 ottobre in anteprima ad Alice nella Città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, per poi uscire in sala il 31 ottobre, giorno di Halloween.