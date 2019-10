Roma 2019, Mystify - Michael Hutchence: trailer del documentario sul frontman degli INXS

Di Pietro Ferraro giovedì 17 ottobre 2019

Mystify Michael Hutchence: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Richard Lowenstein sul frontman degli INXS.

Sarà presentato in Selezione ufficiale alla 14/ma Festa del Cinema di Roma Mystify: Michael Hutchence, il documentario sul frontman degli INXS diretto da Richard Lowenstein.

"Mystify: Michael Hutchence" è il ritratto intimo di una delle icone più carismatiche del rock. Con una serie di filmati molti dei quali finora inediti, narrato dalla sua stessa voce e da quella delle persone a lui più vicine, il documentario ritrae una figura affascinante, influente e anche così sensibile da non sopportare il grande peso del successo.

Il documentario ritrae l’uomo dietro la rockstar, un racconto familiare e profondo che cerca di far venire alla luce per la prima volta la vera essenza di Michael Hutchence.

La trama ufficiale:





Un ritratto fortemente intimo e penetrante di Michael Hutchence, frontman di fama internazionale della storica band degli INXS. Abile tessitura realizzata attingendo ad uno straordinario archivio di immagini, film privati dello stesso Michael Hutchence e di suoi amici, amanti e familiari. Il film scava tra le pieghe del carismatico personaggio pubblico soprannominato "Rock God" (Dio del Rock) e ci rivela la vera essenza di un uomo poliedrico, intensamente sensibile e complesso, regalando la bellezza e la sensualità dionisiache del Michael sul palco e fuori dalla scena. La straordinaria voce di Hutchence ci accompagna alla scoperta del privato di un ragazzo che diventa un personaggio a livello internazionale, pur rifuggendo sempre l’idea del successo a causa dei limiti di esprimere appieno la propria integrità. Un’icona che ha modellato la sua vita e la sua musica e ha dato alla luce il desiderio di andare ben oltre i vincoli del pop. Ma un evento violento colpisce Michael e cambia la sua vita per sempre, modificandone la percezione di sé e la capacità di restare connesso con la vita stessa. Divenuto vulnerabile, non è più in grado di affrontare le complesse sfide che il mondo gli impone e non riesce a difendersi dal vero e proprio assalto della stampa scandalistica. Una volta precipitato in un’assoluta “oscurità”, la neonata figlia Tiger, diventa la sua unica luce brillante.

NOTE DI REGIA

Michael Hutchence è stato un'icona australiana del rock and roll a livello internazionale. Fino ad oggi sono state scritte molte storie su chi fosse come persona e come artista. Grazie al lavoro fatto insieme, io e Michael siamo diventati amici intimi, abbiamo legato sia dal punto di vista umano che da quello professionale finendo per passare molto tempo insieme per diversi anni. La nostra società di produzione, Ghost Pictures Pty Ltd, formata da me, Andrew de Groot e

Lynn-Maree Milburn, ha prodotto e diretto la maggior parte dei video musicali degli INXS e di Michael Hutchence come solista (Max Q), le compilation e i film dei live durante la sua carriera. Lo stesso Michael ha anche interpretato il ruolo del protagonista "Sam" nel film drammatico Dogs in Space che abbiamo prodotto e diretto nel 1986. [Richard Lowenstein]

In Italia il documentario sarà prossimamente distribuito da Wanted Cinema.