Roma 2019, Deux: trailer e trama del film di Filippo Meneghetti

Di Pietro Ferraro mercoledì 23 ottobre 2019

Deux: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di Filippo Meneghetti con Barbara Sukowa e Martine Chevallier.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Teodora distribuirà in Italia Deux, la commedia drammatica di Filippo Meneghetti presentato in selezione ufficiale alla Festa del Cinema di Roma.

Interpretato da due attrici leggendarie come Barbara Sukova e Martine Chevallier e già accolto con entusiasmo da critica e pubblico al Toronto Film Festival e venduto in tutto il mondo, Stati Uniti compresi, "Deux" segna l’esordio nel lungometraggio di Meneghetti, regista italiano di stanza in Francia che si candida a diventare una delle voci più internazionali del nostro cinema.

Protagoniste del film sono due donne mature, Nina e Madeleine, che vivono nello stesso palazzo e si amano in segreto da decenni: quando un evento imprevisto sconvolge la loro vita e la famiglia di Madeleine scopre la verità, l’amore tra le due sarà messo a dura prova.

Il cast è completato Léa Drucker, Jérôme Varanfrain, Daniel Trubert, Hervé Sogne, Tara Klassen, Eugénie Anselin, Véronique Fauconnet, Aude-Laurence Clermont e

Denis Jousselin.