Star Wars: le parole Jedi, Padawan, Spada laser e Forza entrano nell'Oxford Dictionary

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 ottobre 2019

Jedi, Padawan, Spada laser e La Forza sono nuovi termini di "Star Wars" entrati ufficialmente nell'Oxford English Dictionary.

Diverse parole chiave del franchise di Star Wars sono state aggiunte ufficialmente all'Oxford English Dictionary. Non sono le prime parole della saga ad entrare nel dizionario, ma sono "portanti" per l'universo creato da George Lucas.

L'Oxford English Dictionary ha finalmente ufficializzato il termine Spada laser / Lightsaber usando però l'ortografia inglese "Lightsabre".

Nell'universo immaginario dei film di Star Wars: un'arma che assomiglia ad una spada, ma che ha un raggio di luce distruttivo al posto di una lama. Altresì: un giocattolo con caratteristiche simili.

Immancabile il termine "Jedi" che vengono definiti monaci guerrieri con poteri sovrannaturali.

Nell'universo immaginario dei film di Star Wars: un membro di un ordine di eroici e abili monaci guerrieri che sono in grado di sfruttare il potere mistico della Forza. Anche in un uso esteso e allusivo; specialmente qualcuno (in modo umoristico) accreditato con grande abilità o poteri sovrannaturali. Anche più completamente cavaliere Jedi, maestro Jedi.

Più sorprendente è l'inclusione del termine "Padawan", che nella saga di Star Wars è notoriamente utilizzato per indicare un allievo.

Nell'universo immaginario dei film di Star Wars: un apprendista Jedi. Anche (spesso in modo umoristico) in un uso esteso e allusivo: una persona giovane, ingenua o non addestrata...

Infine è stata finalmente fornita una una definizione formale per la "Forza". L'Oxford English Dictionary ha già definizioni per la parola "forza", ma ora è stata fatta una distinzione essendo la versione maiuscola della parola un riferimento all'energia mistica che lega tutto ciò che abita l'iconica "galassia lontana lontana" portando equilibrio all'universo.

Nell'universo immaginario dei film di Star Wars: un mistico campo di energia universale che alcuni individui, come i Jedi, possono sfruttare per ottenere poteri o abilità speciali. Anche in uso esteso e in allusioni ai dialoghi dai film di Star Wars, specialmente la Forza sia con te (usato solitamente per augurare a qualcuno buona fortuna, coraggio, ecc.)

"Star Wars" ha quindi aggiunto ufficialmente nuove parti del suo immaginario al moderno e corrente lessico, con i fan che sono in fervida attesa di scoprire come J.J. Abrams concluderà l'epica saga Skywalker con l'Episodio IX, in arrivo nei cinema italiani il 18 dicembre.

Fonte: ScreenRant / Oxford English Dictionary