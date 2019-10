A Tor Bella Monaca non piove mai: trailer dell'esordio alla regia di Marco Bocci

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 ottobre 2019

A Tor Bella Monaca non piove mai: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Marco Bocci con Libero De Rienzo, Antonia Liskova e Andrea Sartoretti.

Play di Altre Storie ha reso disponibile un trailer di A Tor Bella Monaca non piove mai (precedentemente noto come "Erre11"), esordio alla regia dell'attore Marco Bocci che per l'occasione ha adattato un suo romanzo pubblicato nel 2016 dalla De Agostini nella collana "Book Me".

Il film racconta la vita di Mauro (Libero De Rienzo), un ragazzo di trentacinque anni, e di tutta la sua famiglia, in un quartiere periferico di una grande metropoli. Quello che per molti è la normalità, in una realtà complessa come quella vissuta da Mauro, diventa un’utopia: trovare un lavoro decente, costruirsi un futuro con Samantha (Antonia Liskova) la ragazza di cui è innamorato, sembrano obiettivi irraggiungibili, almeno seguendo il suo modo di essere e la sua indole ligia e corretta. Si può cambiare la propria natura per essere felici?

Il cast del film è completato da Andrea Sartoretti, Lorenzo Lazzarini, Lorenza Guerrieri, Giorgio Colangeli, Massimiliano Rossi, Giordano De Plano, Gabriel Montesi.

Voglio raccontare una periferia vera, dentro la quale si incrociano tanti personaggi, ognuno col suo percorso, ognuno diverso dall’altro ma indispensabile per il prossimo. Una gabbia dentro la quale vivono e convivono tante umanità, sfiorandosi senza accorgersene, inquinandosi e contaminandosi in quest’era di condivisione estrema. Tanti personaggi, tanti perdenti, tanti sconfitti che però sanno vivere senza abbandonare la speranza, allegri e positivi...una storia che va dritta al sodo ma si lascia raccontare fluidamente, attraverso un linguaggio che passa dal video clip alla spettacolarizzazione degli eventi fino al realismo dei silenzi e delle frasi non dette. Una storia che non strizza l’occhio alla battuta o alla commedia, ma composta da personaggi che sanno ridere e sanno far ridere. Marco Bocci - Regista

Il film girato interamente a Roma è una co-produzione internazionale Italia-Spagna, prodotto da Gianluca Curti. Una produzione Minerva Pictures Group con Rai Cinema e Potenza Producciones.