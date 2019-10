Oscar 2020, ecco i 32 lungometraggi animati in corsa - NON c'è Il Re Leone

Di Federico_40 mercoledì 16 ottobre 2019

Niente Oscar animato per Il Re Leone della Disney.

Prima sorpresa Academy Awards, in ottica Oscar 2020. Tra i 32 lungometraggi animati in corsa per l'ambita statuetta, infatti, NON c'è il 'remake' de Il Re Leone, finto live-action di fatto interamente realizzato in CG. Questo significa che la Disney, molto probabilmente, non ha presentato la pellicola in questa speciale categoria. A lungo, nei mesi scorsi, si è dibattuto sulla realizzazione del film diretto da Jon Favreau, ma alla fine della fiera lo studios ha preferito non candidarlo proprio tra i lungometraggi animati dell'anno.

D'altronde sarebbe stata concorrenza interna. La Disney ha in gioco non solo Toy Story 4, della Pixar, bensì anche Frozen 2, ancora inedito, e senza dimenticare Spie sotto copertura della Blue Sky, che dopo l'acquisizione della Fox rientra proprio sotto l'ombrello della casa di Topolino. Per la prima volta nella Storia anche Netflix ha due film animati in corsa, ovvero l'imminente Klaus e l'indie I Lost My Body di Jérémy Clapin, acquistato dal colosso streaming dopo Cannes.

Il distributore indipendente GKIDS è invece in corsa con 10 film: Another Day of Life, Buñuel in the Labyrinth of the Turtles, Funan, Marona's Fantastic Tale, Okko's Inn, Promare, This Magnificent Cake!, Weathering with You e White Snake. Grande assente Shaun, vita da pecora: Farmageddon - Il film della Aardman, a 4 anni dalla nomination frimata Shaun, vita da pecora. La Dreamworks Animation, infine, schiera Dragon Trainer 3 e il recente Il piccolo yeti, mentre la gemella Illumination si è giocata la carta Pets 2.

Oscar 2020 lungometraggi animati

“Abominable”

“The Addams Family”

“The Angry Birds Movie 2”

“Another Day of Life”

“Away”

“Buñuel in the Labyrinth of the Turtles”

“Children of the Sea”

“Dilili in Paris”

“Frozen II”

“Funan”

“Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery”

“How to Train Your Dragon: The Hidden World”

“I Lost My Body”

“Klaus”

“The Last Fiction”

“The Lego Movie 2: The Second Part”

“Marona’s Fantastic Tale”

“Missing Link”

“Ne Zha”

“Okko’s Inn”

“Pachamama”

“Promare”

“Rezo”

“The Secret Life of Pets 2”

“Spies in Disguise”

“The Swallows of Kabul”

“This Magnificent Cake!”

“The Tower”

“Toy Story 4”

“Upin & Ipin: The Lone Gibbon Kris”

“Weathering with You”

“White Snake”

