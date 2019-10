Oliver Twist, Michael Caine sarà Fagin in un nuovo adattamento

Di Federico Boni mercoledì 16 ottobre 2019

Produzione Sky, Twist uscirà anche al cinema.

A 15 anni dal film di Roman Polański, Oliver Twist di Charles Dickens verrà nuovamente adattato, con il premio Oscar Michael Caine negli abiti dell'iconico Fagin e Lena Headey di Games of Thrones in quelli del famigerato Sikes, per la prima volta donna. A completare il cast Rita Ora, David Walliams, Franz Drameh e Sophie Simnett, con Raff Law - figlio di Jude Law e Sadie Frost - nei panni di Oliver. La rivistazione sarà in chiave moderna.

La pellicola sarà una produzione Sky Cinema, che sbarcherà contemporaneamente anche in sala. "Fagin è un personaggio talmente celebre che sarà molto divertente interpretarlo", ha detto Caine. "Non vedo davvero l'ora di lavorare con Lena, Raff e il resto del cast a Londra, quando inizieremo a girare."

"Non potrei essere più entusiasta di interpretare l'iconico personaggio di Sikes", ha proseguito da Headey. "Stravolgere ruoli è un modo geniale per dare nuova vita a materiali tanto celebri, presentandoli ad un nuovo pubblico". Sarah Wright di Sky U.K. e Irlanda, ha commentato: "Twist sarà la classica storia di Dickens come non l'avete mai vista prima. Audace, moderna e arricchita dal più grande talento britannico, questa coproduzione dimostra l'ambizione di Sky per i film originali. Non vedo l'ora che i nostri abbonati la vedano".

Twist sarà diretto da Martin Owen (Killers Anonymous, The Intergalactic Adventures of Max Cloud) e prodotto da Unstoppable Film and TV, Posterity Pictures e Puregrass Films. In cabina di scrittura John Wrathall (The Liability) insieme a Sally Collett e Owen. I produttori sono Matt Williams, Ben Grass, Jason Maza e Noel Clarke. Le vendite internazionali sono state affidate alla Arclight Films.

Fonte: HollywoodReporter