The Northman, Nicole Kidman ritrova Alexander Skarsgard per Robert Eggers

Di Federico Boni giovedì 17 ottobre 2019

Il regista di The Lighthouse torna subito sul set per girare un film sui vichinghi.

Cannes 2019, The Lighthouse, recensione: Pattinson e Dafoe si contendono l'inquietante mistero di un faro Willem Dafoe e Robert Pattinson protagonisti del secondo film del regista di The Witch. Leggete la nostra recensione di The Lighthouse Esploso nel 2015 con The Witch e decollato ufficialmente con l'acclamato The Lighthouse, presentato nella Quinzaine des Réalisateurs del 72º festival di Cannes e da domani nelle sale d'America, il 36enne Robert Eggers guarda già al suo prossimo progetto. The Northman, dramma vichingo firmato New Regency.

Cast da urlo per il regista, che vedrà Nicole Kidman ritrovare Alexander Skarsgard dopo la pioggia di premi vinti con Big Little Lies, serie HBO. Accanto ai due Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe e Bill Skarsgård, fratello di Alexander nella vita reale nonché figlio di Stellan. Dafoe ritroverà Eggers a pochi mesi da The Lighthouse.

Lars Knudsen, che ha prodotto The Witch, nonché Hereditary e Midsommar di Ari Aster, produrrà il progetto. Si dice che Skarsgard abbia avvicinato Eggers proponendogli la storia, tanto da vederlo impegnato anche in qualità di produttore. Scritto da Eggers e dal poeta e romanziere islandese Sjón, The Northman viene descritto come una storia ambientata nell'Islanda all'inizio del X secolo, incentrata su un principe nordico che cerca vendetta per la morte di suo padre. Il giovane Skarsgard dovrebbe interpretare il principe, con Nicole negli abiti della madre.

