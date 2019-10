Roma 2019, Il Ladro di Giorni: trailer e poster del film con Riccardo Scamarcio

Di Pietro Ferraro giovedì 17 ottobre 2019

Il Ladro di Giorni: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, all'interno del concorso ufficiale, il dramma Il Ladro di Giorni diretto da Guido Lombardi e interpretato da Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio e Augusto Zazzaro.

La trama ufficiale:





Salvo, undici anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, è suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce, non lo vede, infatti, da sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia. Ora Vincenzo è uscito di prigione, dice di voler passare qualche giorno con il figlio e parte con lui verso il sud. Durante questo viaggio lungo l’Italia, scandito da molti incontri e ricordi, Salvo imparerà a conoscere suo padre ma dovrà fare i conti anche con i suoi segreti e il suo passato.

Il cast è completato da Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello e Rosa Diletta Rossi, Katia Fellin, Christoph Hülsen, Giuseppe Cristiano, Leandra Concetta Fili, Mily Culturera Di Montesano e Michele Capuano.

NOTE DI REGIA

Ogni regista ha una storia nel cassetto che sogna di realizzare perché più di altre racconta la sua idea di cinema. La prima idea de Il ladro di giorni risale ormai a dieci anni fa e sono contento che stia diventando un film adesso, e non prima. Perché é una storia complessa, che usa il genere per raccontare uno dei rapporti più cruciali nella crescita di un bambino, quello con il proprio padre. Per il piccolo Salvo, Vincenzo è uno sconosciuto. E come Vincenzo ricostruisce il proprio passato alla ricerca dell’uomo che lo ha incastrato sette anni prima mandandolo in prigione, così Salvo scopre chi è e chi è stato veramente l’uomo che lo prendeva in braccio da piccolo chiedendogli un bacio. E quando saranno di nuovo padre e figlio l’uno per l’altro, torneranno di nuovo a decidere del proprio destino. [Guido Lombardi]

Lo scrittore, regista e sceneggiatore Guido Lombardi, nato a Napoli nel 1975, dopo aver collaborato al film collettivo Napoli 24, presentato al Torino Film Festival nel 2010, debutta l'anno successivo con il suo primo lungometraggio Là-bas - Educazione Criminale. Nel 2013 dirige Take Five, suo secondo lungometraggio presentato in concorso al Festival di Roma. Nel 2017 firma l’episodio "Nino e Yoyó" che ha per protagonista Gianfelice Imparato e fa parte del film collettivo Viene a vivere a Napoli.

Il film scritto da Luca De Benedettis, Marco Gianfreda e Guido Lombardi è prodotto da Indigo Film, Bronx Film con Rai Cinema e Minerva Pictures Group con il sostegno di Trentino Film Commission, Film Commission Regione Campania e Apulia Film Commission.

"Il Ladro di Giorni" sarà distribuito in Italia da Vision Distribution e nel frattempo è disponibile in libreria l'omonimo romanzo scritto da Guido Lombardi ed edito da Feltrinelli. Lombardi ha scritto anche i romanzi Non mi avrete mai, pubblicato da Einaudi, nella collana Stile Libero nel 2013 e Teste matte pubblicato da Chiarelettere nel 2015.