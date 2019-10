David Duchovny nel remake di "Giovani Streghe" e Jessica Henwick in "Matrix 4"

Di Pietro Ferraro giovedì 17 ottobre 2019

David Duchovny confermato nel remake "Giovani streghe" e Jessica Henwick new entry nel sequel "Matrix 4".

Blumhouse ha reclutato la star di X-Files David Duchovny per il remake di Giovani streghe diretto, scritto e prodotto da Zoe Lister-Jones. Duchovny si unisce a Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna e Nicholas Galitzine.

È stato annunciato a settembre che Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone e Zoey Luna avrebbero assunto i quattro ruoli principali che Robin Tunney, Fairuza Balk, Neve Campbell e Rachel True hanno interpretato nella versione originale di "Giovani streghe" del 1996. La trama si concentra su Hannah, un'emarginata delle scuole superiori che diventa amicq di Tabby, Lourdes e Frankie e inizia a sperimentare la stregoneria. Ad un certo punto il potere scatenato, inizialmente benefico e che comincia a cambiare le loro vite, prende una svolta oscura diventando pericoloso e incontrollabile. Jason Blum è produttore del remake per Blumhouse insieme al produttore vincitore del premio Oscar Douglas Wick e Lucy Fisher di Red Wagon Entertainment. Wick è stato anche produttore del film originale. Andrew Fleming, che ha diretto e co-sceneggiato il film originale, è nel ruolo di produttore esecutivo al fianco di Lucas Wiesendanger, della Red Wagon Entertainment. Natalia Anderson, Daniel Bekerman e Couper Samuelson, Jeanette Volturno e Bea Sequeira sono produttori esecutivi per Blumhouse.

Casting in pieno corso per Matrix 4 che vede reclutata Jessica Henwick. I dettagli sul personaggio di Henwick restano top-secret ma l'attrice dovrebbe avere un ruolo di primo piano accanto al Neo di Keanu Reeves e alla Trinity di Carrie-Anne Moss. Va notato che il rapporto afferma che circola un rumor che il film potrebbe presentare una sorta di Neo al femminile, ma resta una voce non confermata da Warner Bros. o dalla regista Lana Wachowski.

Jessica Henwick è conosciuta soprattutto per il suo lavoro in serie tv. L'attrice ha recitato nel ruolo di Nymeria Sand in Il Trono di Spade, così come di Colleen Wing nell'Iron Fist di Netflix, un ruolo che ha ripreso nella miniserie tv The Defenders. Henwick ha anche un paio di importanti progetti all'orizzonte, sarà in Monster Problems e in Godzilla vs. Kong in uscita il prossimo anno.

Il cast del sequel comprende anche Neal Patrick Harris (How I Met Your Mother) e Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman). I dettagli ufficiali sui loro ruoli non sono stati rivelati in questo momento. Recentemente è anche emerso che Jada Pinkett Smith è in trattative per riprendere il ruolo di Niobe da Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Lana Wachowski, che ha co-diretto la trilogia originale con sua sorella, Lily Wachowski, stavolta dirigerà, scriverà e produrrà il sequel in solitaria.

Fonte: Deadline / Screenrant