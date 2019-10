The Batman: Jonah Hill abbandona, Seth Rogen considerato per il ruolo di Pinguino

Di Pietro Ferraro giovedì 17 ottobre 2019

Jonah Hill abbandona le trattative per un ruolo da villain in "The Batman" e Warner Bros. vorrebbe Seth Rogen per il ruolo del Pinguino.

Jonah Hill non è più in trattative per unirsi al cast di The Batman di Matt Reeves. Si ritiene che Hill fosse in trattative per interpretare il malvagio Enigmista, ma non è stato possibile raggiungere un accordo. Al momento Zoe Kravitz come Selena Kyle alias Catwoman è l'unico casting confermato oltre a quello di Robert Pattinson come nuovo Bruce Wayne.

Jonah Hill era in trattative dalla fine di settembre, con l'attore che sembra puntasse ad un compenso di 10 milioni di dollari per interpretare il cattivo di Gotham, più del doppio di quello che Robert Pattinson percepirà per interpretare il film da protagonista. Se fosse confermato sarebbe una cifra piuttosto alta dato che la cifra media di partenza per trattare un ruolo del genere è di circa 3 milioni di dollari.

Lo stallo potrebbe essere giunto sulla richiesta dello studio che Jonah Hill interpretasse il Pinguino laddove l'attore voleva invece interpretare l'Enigmista. La verità resta tra le mura dell'ufficio in cui si è svolta la trattativa, di cui forse sapremo qualcosa tra qualche tempo, a bocce ferme e con il film ormai nelle sale.

Sulla scia della notizia dell'uscita di scena di Jonah Hill, non è confermato se stesse trattando per interpretare Pinguino o L'enigmista, un nuovo aggiornamento riporta che Seth Rogen avrebbe quasi ottenuto il ruolo del Pinguino, in linea con le voci che circolano da un po' di tempo che "The Batman" probabilmente includerà più criminali, con Pinguino e L'enigmista tra i più gettonati.

A quanto pare Warner Bros. dopo il forfait di Hill avrebbe preso in considerazione Seth Rogen per la parte di Oswald Cobblepott. Pare che il team di produzione di "The Batman" abbia manifestato interesse per Rogen nel ruolo di Pinguino, sebbene la fonte affermi che non sono state fatte offerte e non si sono verificati colloqui formali. Un'altra fonte via Twitter aggiunge alcune informazioni, riportando che si sarebbero svolti i primi colloqui, e anche che quei colloqui sarebbero iniziati solo dopo che Warner Bros. aveva deciso di offrire il ruolo dell'Enigmista a Hill. Al momento i casting per i due ruoli restano ufficialmente vacanti, a meno di una conferma di trattative in corso per Rogen, di cui al momento non ci sono tracce.

On the Seth Rogen BATMAN rumor: there were some initial talks for him to play Penguin while WB courted Hill for Riddler (once they settled on him actually playing Riddler and not Penguin), but that too didn't work out. — Borys Kit (@Borys_Kit) October 16, 2019

Fonte: Deadline