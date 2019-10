Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga - trailer italiano e primo poster

Di Pietro Ferraro venerdì 18 ottobre 2019

Peter Rabbit 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia per famiglie di Will Gluck nei cinema italiani dal 9 aprile 2020.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga. La prima puntata è arrivata nei cinema l'anno scorso ed è stato un successo al botteghino, con un incasso di 320 milioni a livello globale. James Corden è tornato a fornire la voce in originale di Peter Coniglio che, come suggerisce il titolo, scappa di casa diretto in città dopo aver scoperto che non può sfuggire alla sua reputazione, solo per scoprire che la sua reputazione sembra seguirlo ovunque. Il sequel, basato sui personaggi e le storie create da Beatrix Potter, uscirà nei cinema italiani il 9 aprile 2020.

La trama ufficiale:





L'amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande.

Oltre al ritorno di James Corden come voce del coniglietto titolare, "Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga" presenta nella versione originale anche Margot Robbie ed Elizabeth Debicki che tornano come voci di Flopsy Rabbit e Mopsy Rabbit; Domnhnall Gleeson e Rose Byrne riprendono i ruoli di Thomas e Bea mentre David Oyelowo è un nuovo arrivato nel cast.

"Peter Rabbit 2: Un birbante in fuga" è scritto e diretto da Will Gluck, che ha scritto la sceneggiatura con Patrick Burleigh. Gluck ha scritto e diretto anche il film originale. Il sequel è prodotto da Gluck e Zareh Nalbandian con Doug Belgrad, Jodi Hildebrand, Catherine Bishop, Emma Topping, Thomas Merrington e Jonathan Hludzinski a bordo come produttori esecutivi.