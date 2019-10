Wendy: prime immagini del nuovo film del regista di "Re della terra selvaggia"

Di Pietro Ferraro venerdì 18 ottobre 2019

Wendy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantastico di Benh Zeitlin nei cinema americani dal 28 febbraio 2020.

Torna al cinema Benh Zeitlin, il regista dell'acclamato Re della terra selvaggia, ha svelato le prime immagini del suo prossimo film Wendy. Zeitlin ha preso la classica storia di Peter Pan e l'ha raccontata attraverso gli occhi del personaggio di Wendy.

"Wendy" presenta la classica storia di Peter Pan in una versione sfrenatamente reinventata da Benh Zeitlin. Perso su un'isola misteriosa in cui l'invecchiamento e il tempo non sono stati vinti, Wendy deve combattere per salvare la sua famiglia, la sua libertà e lo spirito gioioso dei giovani dal pericolo mortale di crescere. Devin France interpreta Wendy affiancata da Yashua Mack, Gage Naquin, Gavin Naquin, Romyri Ross, Ahmad Cage e Krzysztof Meyn. Zeitlin ha scritto il film con sua sorella Eliza.

"Re della terra selvaggia" uscito nel 2012 è diventato un successo acclamato dalla critica, incassando 23 milioni di dollari da un budget di poco meno di due milioni e vincendo il Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance e la Caméra d'or al Festival di Cannes. Inoltre, il film ha ricevuto anche 4 nomination agli Oscar, tra cui Miglior film, Miglior regia e Migliore attrice per la giovanissima Quvenzhané Wallis. All'epoca Wallis aveva 9 anni ed è diventata la candidata più giovane della categoria nella storia degli Oscar.

Fox Searchlight Pictures ha fissato la data di uscita di "Wendy" al 28 febbraio 2020.