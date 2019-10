Adopt a Highway: trailer e poster del film con Ethan Hawke

Di Pietro Ferraro sabato 19 ottobre 2019

Adopt a Highway: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Logan Marshall-Green nei cinema americani dal 1° novembre 2019.

Disponibili trailer e poster di Adopt a Highway, film che vede protagonista il candidato all'Oscar Ethan Hawke nei panni di un ex detenuto in cerca di riscatto che trova un neonato in un cassonetto, e invece di consegnarlo alle autorità decide di tenerlo con sé.

"Adopt a Highway" è prodotto da Blumhouse Productions e diretto dall'esordiente Logan Marshall-Green che è noto come attore per ruoli in film come Prometheus, Spider-Man: Homecoming e Upgrade. Ethan Hawke torna a collaborare con Blumhouse dopo aver recitato in La notte del giudizio, film che ha lanciato il fortunato franchise "The Purge". L'attore quattro volte candidato all'Oscar ha anche recitato in classici quali Training Day, L'attimo fuggente e Prima dell'alba. Il resto del cast di "Adopt a Highway" comprende Elaine Hendrix, Diane Gaeta, Mo McRae, Chris Sullivan e Betty Gabriel.

"Adopt a Highway" è incentrato su Russ Milling che è stato appena rilasciato dalla prigione dopo aver scontato 21 anni. Il suo lungo periodo di detenzione è arrivato dopo una terza condanna per droga e per aver trasportato una sola oncia di marijuana. Russ fatica ad adattarsi ad un mondo che non riconosce più, incluso riuscire ad utilizzare Internet. Una notte trova un neonato abbandonato in un cassonetto dietro il suo posto di lavoro, un ristorante fast-food. Incerto su come procedere, Russ decide di prendersi cura del bambino, vedendo in questa occasione una possibilità di redenzione.

"Adopt a Highway" arriva nei cinema americani il 1° novembre 2019.

Fonte: Collider