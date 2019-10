Kevin Smith e Jason Mewes onorati sulla Hollywood Walk of Fame (video)

Di Pietro Ferraro sabato 19 ottobre 2019

Kevin Smith e Jason Mewes onorati dal TCL Chinese Theater con le loro impronte sulla Hollywood Walk of Fame.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

Ben Affleck e Kevin Smith si sono riuniti quest'anno per lavorare su Jay e Silent Bob Reboot, il film è stata un'occasione per i due attori di ritrovarsi dopo un dissidio che li aveva separati per diversi anni. Ora che pace è stata fatta, Affleck ha partecipato con Smith e Jason Mewes alla loro cerimonia in cui i due hanno impresso le loro impronte di fronte al TCL Chinese Theater sulla Holywood Walk of Fame. Oltre ad Affleck, anche la figlia di Smith, Harley Quinn, è intervenuta riferendosi a Smith e Mewes come i suoi "due padri".

Kevin Smith e Ben Affleck hanno collaborato per la prima volta nel 1995 nel film Generazione X aka Mallrats in cui appariva anche Stan Lee in uno dei suoi memorabili cameo. Smith, Affleck e Jason Mewes hanno poi proseguito la loro collaborazione per In cerca di Amy (1997) film uscito lo stesso anno di Will Hunting - Genio ribelle (Good Will Hunting), pellicola che oltre a lanciare la carriera di Affleck e Matt Damon e valso ai due amici e colleghi un premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale.

Durante la cerimonia Jason Mewes e Kevin Smith hanno ringraziato Harley Quinn Smith e Ben Affleck per i loro toccanti interventi e Mewes si è detto meravigliato che questo prestigioso evento stesse accadendo, nonostante i 25 anni di collaborazione con Smith. Mewes ha ringraziato Smith per averlo accolto poiché lui non aveva una vera famiglia e per essere sempre stato presente per lui. Smith ha ringraziato per aver avuto una vita piena e per aver sempre potuto fare il lavoro che ama. Ben Affleck parlando del suo primo incontro con Jason Mewes ha detto che l'attore sembrava un bambino con uno strano senso dell'umorismo, solo per scoprire in seguito che era una sorta di "genio".

Kevin Smith e Jason Mewes hanno ora le loro impronte vicino a quelle di star del calibro di Jack Nicholson e Robert De Niro, ma anche di icone dell'immaginario come i droidi R2-D2 e C-3PO della saga di Star Wars. "Jay & Silent Bob Reboot" ha debuttato in anteprima a Los Angeles e sarà portato in tour negli Stati Uniti e Canada da Smith e Jason Mewes con l'evento "Jay & Silent Bob Reboot Roadshow", tour che prende il via oggi 19 ottobre.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]